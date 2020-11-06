廣編／Cheers！黛珂50周年　創造獨一無二「原生之美」

株式会社高絲（本社：東京都中央區、代表取締役社長：小林 一俊）旗下頂級專櫃品牌『黛珂』，即將於2020年12月迎接品牌50周年，希望以此為契機，提升黛珂在全球的知名度與影響力，奠定黛珂國際地位。2020年10月，公布首任品牌大使--周迅，為黛珂50周年紀念活動拉開序幕；2020年11月起，以「Cheers」為主軸，推出保濕美容液(50周年限定版)等限量新品，並將陸續於全世界14個地區(日本、中國、香港、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、法國、英國、西班牙、義大利、美國、加拿大)，展開全球性的50周年品牌紀念活動，與全球各地同步歡慶黛珂50歲生日！

承先啟後 放眼世界 傳遞黛珂精神「原生之美 美麗之冠」

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黛珂品牌誕生於1970年12月，由品牌創辦人小林孝三郎，將長久以來所秉持「創造真正的高級品」的理念，融合實現與肌膚的一體感、舒適感以及生命力等獨特的感性工法，加入先端科學研究及技術而生。美麗是，油然而生的自信、生活所帶來的快樂，也是讓人生變得光彩熠熠的勳章， COSME DECORTE名稱結合了「cosmétique=化粧」和「décoration=勳章」，黛珂堅持歷經反覆淬煉而生的工藝，傳承完美詮釋唯一臻美的精神奧義--極致優雅品味(KIHIN)，為每一個人帶來自信原生之美，持續不斷挑戰創新。走過半個世紀的黛珂，承載著對於消費者的感謝及對於未來的創新展望，接下來黛珂將朝向「奠定品牌國際地位，於全球頂級品牌中位居要角。」躍進，以「從日本為起點，向全世界傳遞及分享，美麗跨越國境，為世界做美的貢獻。」為基礎，繼承品牌哲學及傳統，運用先端科學理論與技術，嚴選珍貴美容成分，以最高標準把關商品品質，致力於擴大品牌商品系列及種類，傾注全力只為了滿足不同消費客層、年齡、肌膚煩惱之消費者對於高附加價值產品的期待，進一步將孕育其中的「原生之美 美麗之冠」理念傳遞致世界每一隅。

黛珂新任全球代言人超級影后「布麗･拉森」





2020年品牌邁向50周年之際，黛珂邀請到奧斯卡、金球獎雙影后得主的好萊塢女星-布麗･拉森，2020年11月1日起正式出任黛珂品牌全球代言人。囊括許多國際知名影視大獎的布麗･拉森，除了演技備受肯定之外，對於社會議題也十分關心，甚至身體力行積極參與社會運動，在日常生活中的舉止行為中，不著痕跡的流露知性、氣質的原生之美，完整體現黛珂的品牌理念「Embrace your true beauty」。無可取代的品牌全球代言人-布麗･拉森，往後將會與黛珂攜手陸續推出更多美麗的作品，布麗迷可以期待一下。





999個全球限量50週年紀念商品





高端保養、百年工藝、鬼才設計迸出完美火花





經過反覆淬煉，匯集先端技術與30種嚴選珍貴成分而成的究極高機能晚霜「黛珂AQ完美精質 極燦晶粹霜」，是貴婦名媛圈中口耳相傳的「皇家霜」，全球擁有眾多擁護者。擁有高品質是黛珂的根本，但黛珂從未停止挑戰與創新。品牌50週年之際，首度與創立於1764年，超過百年歷史的法國水晶品牌巴卡拉（Baccarat）跨界合作。融合了傳統與現代的法國生活藝術的象徵，以世代傳承且毫不妥協的工藝技術，展現其備受呵護的細膩作工，與黛珂的精神不謀而合。





黛珂引以為傲的先端科學研究為基礎，加入卓越且不容妥協的百年水晶工藝，並在國際知名設計師馬歇爾･汪達（Marcel Wanders）的創意設計下，凝聚三者對於完美追求的堅持，淬鍊出奢華耀眼卻緊扣心弦的經典鉅作「黛珂 AQ完美精質 極燦晶粹霜n Baccarat Edition」（NT$155,000），全球限量999個，每個產品皆有專屬序號，於全球13個地區 (日本、中國、香港、台灣、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、法國、英國、西班牙、義大利、美國)限量發售。而台灣僅限量25個，此限量藝術結晶，想必屆時將引起巴卡拉迷與馬歇爾･汪達迷的高度關注、競相收藏。





黛珂全新線上體驗 美的巡航 縮短心的距離





隨著全球因新冠疫情的影響，所有人的生活習慣、人際交流甚至是商業模式也被迫改變，為免疫情更加擴大，各國全面實施邊境管制，以往能隨心所欲、自由移步到世界各地，但近期可能很難重啟。

為了滿足消費者想飛的心情，2020年11月，台灣時間上午9點，將全球同步展開「DECORTE Beauty Journey 黛珂 美麗巡航」線上活動。以環遊世界為概念，從登機手續開始，選擇你想前往的國度，除了飽覽當地景色之外，更融入黛珂完整的美麗秘密。囊括歷史、技術、科學、成分、設計、專櫃、商品、代言人等篇章，未來活動網頁內容將不定期更新，加入最新有趣的互動方式，敬請期待。