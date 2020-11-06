中市府5008戶社會住宅　議員：政策恐跳票

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陳淑華指出，台中市民居住問題越來越困難，其中房價飆漲最嚴重的西屯區，以目前進度看起來恐怕連半戶社會住宅也無法完成，解決年輕人住宅問題攏是假。市府玩數字遊戲，欺騙社會大眾、欺騙議會，市府如果不能強化執行力，社會住宅政策恐將跳票。
邱素貞表示，過去市府在林佳龍市長四年任內，積極推動規劃了5000多戶社會住宅，除了豐原安康段、大里光正段、梧棲三民段等，未來還包括北屯東山段、東區東勢子段、北屯太原段、惠來厝段等，很可惜還未能看到盧市府增加社宅戶數及提出完整的社宅政策﹔台中市人口持續增加，為了吸引更多移入人口在台中安居樂業，市府應該善用土地落實居住正義，而不是為求追求美化財政數字任意變賣市有土地。
謝明源表示，台中市社會住宅，中央配額是要蓋1萬8千戶，現在市長也説要蓋5千多戶，但到現在真正完成的才891戶，尤其北屯區28萬人口，居然沒有一棟興建好的社會住宅可住，真的太離譜了，希望市長要真正落實社會住宅的興建，任內完成5008戶的政見
蕭隆澤強調，社會住宅是公平正義，希望不要停工，避免社會觀感不佳，盧秀燕既然自詡為媽媽市長，應更體諒年輕人，鼓勵返鄉服務，提供較好的居住環境。
都發局表示，社會住宅是市府的重大政策，市長盧秀燕也明確指示，任內會做到「尚未動工的基地要動工、未完工的基地要完工」﹔社宅第一階段以4年5,000戶為目標，至今已完工891戶、興建中3,467戶、規劃設計中650戶，興辦量已達5,008戶，第一階段目標達成。
都發局長黃文彬回應，目前第一階段數案工程已積極推動中，因疫情及大宗物料缺工、市府也已依109年度共同性費用編列基準表調整單價，提高優良廠商投標意願，目前東區東勢子段、太平永億段與大里光正段2期皆已順利決標發包。
第二階段部分，市府已新增盤點西屯區國安段一期、烏日區新榮和段、東區練武段等基地，將可再增加約1,000戶社會住宅單元，後續視各區需求，持續進行社宅用地評估及先期規劃作業，滾動檢討推升戶量。