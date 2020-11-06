中市府5008戶社會住宅　議員：政策恐跳票

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中市府5008戶社會住宅　議員：政策恐跳票

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-11-06 15:30:00

中市府5008戶社會住宅　議員：政策恐跳票
▲市長盧秀燕提出任內將完成5008戶社會住宅，議員說，其中有1640戶必須延宕到112年以後才能完工，確定無法如期完成(圖／柳榮俊攝2020.11.6)
台中市長盧秀燕提出任內將完成5008戶社會住宅，今(6)日該政策遭陳淑華、謝明源、邱素貞與蕭隆澤打臉指出，盧市府信誓旦旦要在111年以前完成5008戶社會住宅，但其中有1640戶必須延宕到112年以後才能完工，市府5008戶社會住宅政策，確定無法如期完成。
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陳淑華說，根據年中都發局提出的報告，盧秀燕任期內完成5008戶社會住宅。結果現在不到半年，其中豐原安康段二期、東區東勢子段、太平永億段、西屯惠來厝段、太平育賢段三期、大里光正段二期等六個基地完工日期必須要到112年以後才能完工，無法在111年以前完工。
陳淑華指出，台中市民居住問題越來越困難，其中房價飆漲最嚴重的西屯區，以目前進度看起來恐怕連半戶社會住宅也無法完成，解決年輕人住宅問題攏是假。市府玩數字遊戲，欺騙社會大眾、欺騙議會，市府如果不能強化執行力，社會住宅政策恐將跳票。

邱素貞表示，過去市府在林佳龍市長四年任內，積極推動規劃了5000多戶社會住宅，除了豐原安康段、大里光正段、梧棲三民段等，未來還包括北屯東山段、東區東勢子段、北屯太原段、惠來厝段等，很可惜還未能看到盧市府增加社宅戶數及提出完整的社宅政策台中市人口持續增加，為了吸引更多移入人口在台中安居樂業，市府應該善用土地落實居住正義，而不是為求追求美化財政數字任意變賣市有土地。

謝明源表示，台中市社會住宅，中央配額是要蓋1萬8千戶，現在市長也説要蓋5千多戶，但到現在真正完成的才891戶，尤其北屯區28萬人口，居然沒有一棟興建好的社會住宅可住，真的太離譜了，希望市長要真正落實社會住宅的興建，任內完成5008戶的政見

蕭隆澤強調，社會住宅是公平正義，希望不要停工，避免社會觀感不佳，盧秀燕既然自詡為媽媽市長，應更體諒年輕人，鼓勵返鄉服務，提供較好的居住環境。

都發局表示，社會住宅是市府的重大政策，市長盧秀燕也明確指示，任內會做到「尚未動工的基地要動工、未完工的基地要完工」社宅第一階段以4年5,000戶為目標，至今已完工891戶、興建中3,467戶、規劃設計中650戶，興辦量已達5,008戶，第一階段目標達成。

都發局長黃文彬回應，目前第一階段數案工程已積極推動中，因疫情及大宗物料缺工、市府也已依109年度共同性費用編列基準表調整單價，提高優良廠商投標意願，目前東區東勢子段、太平永億段與大里光正段2期皆已順利決標發包。
第二階段部分，市府已新增盤點西屯區國安段一期、烏日區新榮和段、東區練武段等基地，將可再增加約1,000戶社會住宅單元，後續視各區需求，持續進行社宅用地評估及先期規劃作業，滾動檢討推升戶量。
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