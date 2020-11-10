離板南線最近的一次　小資族輕鬆入手新海山特區捷運宅

買屋自住是一輩子的事，因此消費者會再三考慮各種細節，尤其對於在大臺北打拼的民眾而言，地段優勢、住家品質和輕鬆付款，往往是購屋選擇的三大指標。部落客「瑪姬幸福過日子」興奮地透露，近期在捷運海山站找到的中德建設新建案「金城舞No.5」，正好符合這些條件。

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▲從海山捷運站步行約5分鐘即可達「金城舞No.5」接待中心，附近交通和生活機能成熟。（圖/資料照片）

× ▲從海山捷運站步行約5分鐘即可達「金城舞No.5」接待中心，附近交通和生活機能成熟。（圖/資料照片）

上班族想在雙北買房，以現今高房價的狀況來說，實屬不易。最近，部落客瑪姬幸福過日子經朋友推薦前往海山捷運站附近賞屋，捷運站步行約5分鐘內即可到達「金城舞No.5」接待中心，沿途會經過公園、全聯和學區；該建案為中德建設新推案，位處新海山特區內，百貨影城、長庚醫院等優越的生活機能，都讓賞屋的民眾大感便利。

▲「金城舞No.5」基地佔地6000坪，社區內有多樣公設和3000坪景觀花園。（圖/資料照片）

× ▲「金城舞No.5」基地佔地6000坪，社區內有多樣公設和3000坪景觀花園。（圖/資料照片）

「金城舞No.5」由於基地佔地6000坪，所以光是一樓即打造媲美豪宅的3000坪景觀花園，社區內也提供健身房、瑜伽教室、圖書館、親子遊戲空間等，讓近期持續看屋的她透露，下班回家後就能到樓下走走，真的很舒壓，而且完全不用出門就能享受休閒生活，在大台北捷運宅中，她還未見過如此完善的設計及設備。



▲「金城舞No.5」格局多元，上圖2房相當適合新婚夫妻或單身貴族。（圖/資料照片）

× ▲「金城舞No.5」格局多元，上圖2房相當適合新婚夫妻或單身貴族。（圖/資料照片）

提及房屋格局，「瑪姬幸福過日子」表示，「金城舞No.5」本身格局選擇多元，裝潢樣式的風格也很百變，建商貼心規劃多間樣品屋，提供消費者之後設計新屋時參考。當天，她一連參觀2房、2+1房和3房三種房型，其中3房又可分為三種格局；針對單身貴族、新婚夫妻或即將退休的夫婦，她建議，這群人適合購買2房，因為整體空間規劃佳，CP值頗高。

▲小資族自備約88萬即可輕鬆入手「金城舞No.5」。（圖/資料照片）

× ▲小資族自備約88萬即可輕鬆入手「金城舞No.5」。（圖/資料照片）

消費者常擔心房價上漲、買不起房，但這次賞屋後，讓「瑪姬幸福過日子」相當心動。住家附近就有捷運、學校、完整生活機能，社區內還有媲美豪宅的豐富設施，對於小資族而言，要實現這些購屋條件其實並不難，因為「金城舞No.5」預售屋付款相對輕鬆，總價880萬就可擁有自己的房子，若以貸款成數可達8成、另加1成信貸，換算下來，不到100萬即可輕鬆入手，相當值得前往賞屋瞭解。



金城舞No.5官方網站：https://midtown.jsl.com.tw/