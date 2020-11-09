佳格福樂持續「以愛灌鈣」為偏鄉孩童補充營養乳鈣

「我喜歡畫畫，畫完畫會很開心…如果能夠透過畫畫幫助人就好了！」、「我想幫學弟妹贏得好多好多的牛奶，讓大家每天都有牛奶喝」。參加佳格福樂「以愛灌鈣」的小小藝術家們，你一言我一語，一字一句童趣卻又充滿希望的宣言，讓人聽了秒融化。

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根據衛福部「2013~2016年國民營養健康狀況變遷調查報告」，台灣學童高達86.4%以上乳品攝取不足，且孩童平均每日鈣質攝取量未達標準的50%，其中偏鄉學童攝取量更嚴重不足。佳格福樂以一系列乳品廣為人知，並長期關注孩童缺鈣議題．推出「以愛灌鈣」三年營養關懷活動，希望能讓更多人正視孩童缺鈣議題。

今年有來自 101 所偏鄉小學的「小小藝術家」們一起參與活動，用創作讓自己發光發熱，讓更多人看見他們的創作天賦。累積一點一滴小小力量，匯集成大大希望，讓更多人關注孩童缺鈣議題。「小小藝術家」活動成功串連超過 200 萬張愛心選票，最終由澎湖縣將軍國小，以及連江縣敬恆國小從 101所學校中脫穎而出，得獎作品亦出現在福樂一番鮮鮮乳 (936ml) 的限定包裝側面。為感謝大眾的參與，佳格福樂更依活動辦法，加碼捐贈 1 萬瓶福樂保久乳。「牛奶好好喝！」，小朋友收到保久乳都特別開心，興奮又驕傲之情溢於言表，也覺得憑藉自己努力畫畫為同學贏得保久乳相當有成就感。





此外，今年的 6-7 月透過消費轉換捐贈的活動，消費者每買一瓶福樂一番鮮特極鮮乳1830ml，佳格福樂即捐出0.5瓶保久乳，許多的家長帶著孩子一起響應活動，幫助偏鄉孩童，不少家長認為佳格福樂「以愛灌鈣」公益活動不只能讓孩子們也瞭解到補充鈣質的重要性、更喜歡喝牛奶，同時為偏鄉孩童募集鈣質來源盡一份心力，是教育孩子們非常好的機會。



▲「小小藝術家」活動從101所國小中選拔出得獎作品，圖為獲選澎湖將軍國小。（圖／資料照片）

2020 年，佳格福樂感謝廣大消費者支持與響應活動，串連愛心共同募集 39 萬瓶福樂保久乳送至偏鄉小學，幫助偏鄉孩童補充乳鈣。「以愛灌鈣」營養關懷計畫將持續三年，2021年佳格福樂將持續幫助偏鄉學子健康成長，為偏鄉孩童補充鈣質，邀請各界持續關注。