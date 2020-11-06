▲ 2021 年式 Audi A8 雙車款正式發售，短軸版 429 萬起升級 35 萬元豪華配備

全新 A8 55 TFSI quattro 加入產品陣列
全新 2021 年式 A8 車系針對車型編成進行微調，新增 A8 55 TFSI quattro 汽油短軸版車型，成為同級唯一 400 萬級距的六缸汽油引擎車款。除動力規格全面搭載 V6 汽油渦輪增壓引擎，並配置 48V 輕型複合動力系統外，在豪華與安全配備上也同步升級，全新 A8 55 TFSI quattro 更將 19 吋鋁圈、電動輔助車門關閉（Power-assisted closing doors）、高階舒適型 Valcona 皮椅、自動停車輔助系統 plus（Park assist plus），以及主動緊急待援輔助系統（Emergency assist）等總價值達 35 萬元的配備一次到位，至於全新 A8 L 55 TFSI quattro 則新增自動停車輔助系統 plus（Park assist plus）和主動緊急待援輔助（Emergency assist）等兩項價值 9 萬元的配備。
1. 促使駕駛人接管駕駛任務：當儀表板上的文字訊息顯示、發出聲音訊號、出現煞車震動、出現重度緊急煞車震動、駕駛座安全帶發出震動，以及資訊娛樂系統的輸出音頻變為靜音。
2. 在煞車過程中會作動以下措施：作動危險警示燈以警告其他道路使用者、在最終煞車到停止期間會完全拉緊安全帶，並且自動關閉車窗與全景式天窗。
3. 一旦車輛已停止，會作動以下措施：排入「P」檔位、車門解鎖、室內燈開啟和傳送緊急通話；縝密的作動流程讓車主的行車安全再無後顧之憂。
|Audi A8 55 TFSI quattro
NT 429 萬元
|Audi A8 55L TFSI quattro premium
NT 559 萬元