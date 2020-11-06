▲ 2021 年式 Audi A8 雙車款正式發售，短軸版 429 萬起升級 35 萬元豪華配備

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全新 A8 55 TFSI quattro 加入產品陣列

全新 2021 年式 A8 車系針對車型編成進行微調，新增 A8 55 TFSI quattro 汽油短軸版車型，成為同級唯一 400 萬級距的六缸汽油引擎車款。除動力規格全面搭載 V6 汽油渦輪增壓引擎，並配置 48V 輕型複合動力系統外，在豪華與安全配備上也同步升級，全新 A8 55 TFSI quattro 更將 19 吋鋁圈、電動輔助車門關閉（Power-assisted closing doors）、高階舒適型 Valcona 皮椅、自動停車輔助系統 plus（Park assist plus），以及主動緊急待援輔助系統（Emergency assist）等總價值達 35 萬元的配備一次到位，至於全新 A8 L 55 TFSI quattro 則新增自動停車輔助系統 plus（Park assist plus）和主動緊急待援輔助（Emergency assist）等兩項價值 9 萬元的配備。





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Audi A8 全車系搭載新世代 V6 汽油渦輪增壓引擎 + 48V 輕型複合動力系統。

× Audi A8 全車系搭載新世代 V6 汽油渦輪增壓引擎 + 48V 輕型複合動力系統。

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