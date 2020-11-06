2021 年式 Audi A8 雙車款正式發售，短軸版 429 萬起升級 35 萬元豪華配備

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2021 年式 Audi A8 雙車款正式發售，短軸版 429 萬起升級 35 萬元豪華配備

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calendar_today2020-11-06 16:55:01

2021 年式 Audi A8 雙車款正式發售，短軸版 429 萬起升級 35 萬元豪華配備
▲ 2021 年式 Audi A8 雙車款正式發售，短軸版 429 萬起升級 35 萬元豪華配備
台灣奧迪於宣布全新 2021 年式 Audi A8/A8L 正式上市，除分別引進長軸與短軸車型等產品陣線，全車系搭載新世代 V6 汽油渦輪增壓引擎 + 48V 輕型複合動力系統，其中 A8 55 TFSI quattro 更提供總價值最高達 35 萬元的升級配備。
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全新 A8 55 TFSI quattro 加入產品陣列

全新 2021 年式 A8 車系針對車型編成進行微調，新增 A8 55 TFSI quattro 汽油短軸版車型，成為同級唯一 400 萬級距的六缸汽油引擎車款。除動力規格全面搭載 V6 汽油渦輪增壓引擎，並配置 48V 輕型複合動力系統外，在豪華與安全配備上也同步升級，全新 A8 55 TFSI quattro 更將 19 吋鋁圈、電動輔助車門關閉（Power-assisted closing doors）、高階舒適型 Valcona 皮椅、自動停車輔助系統 plus（Park assist plus），以及主動緊急待援輔助系統（Emergency assist）等總價值達 35 萬元的配備一次到位，至於全新 A8 L 55 TFSI quattro 則新增自動停車輔助系統 plus（Park assist plus）和主動緊急待援輔助（Emergency assist）等兩項價值 9 萬元的配備。

Audi A8 全車系搭載新世代 V6 汽油渦輪增壓引擎 + 48V 輕型複合動力系統。
Audi A8 全車系搭載新世代 V6 汽油渦輪增壓引擎 + 48V 輕型複合動力系統。
先進的智慧型主動緊急待援輔助系統，主要目的用於協助駕駛人處於需要緊急醫療而無法駕駛車輛的情況，即會依照下列的作動流程啟動系統

1. 促使駕駛人接管駕駛任務：當儀表板上的文字訊息顯示、發出聲音訊號、出現煞車震動、出現重度緊急煞車震動、駕駛座安全帶發出震動，以及資訊娛樂系統的輸出音頻變為靜音。

2. 在煞車過程中會作動以下措施：作動危險警示燈以警告其他道路使用者、在最終煞車到停止期間會完全拉緊安全帶，並且自動關閉車窗與全景式天窗。

3. 一旦車輛已停止，會作動以下措施：排入「P」檔位、車門解鎖、室內燈開啟和傳送緊急通話；縝密的作動流程讓車主的行車安全再無後顧之憂。

【2021 Audi A8、A8L建議售價】

Audi A8 55 TFSI quattro

NT 429 萬元

Audi A8 55L TFSI quattro premium

NT 559 萬元

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