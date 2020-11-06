星國攤販店員秀肌肉爆紅　女客人：男友禁止我光顧

一名新加坡的小吃攤攤販 Walter Tay 由於相貌英俊、身材壯碩而在當地爆紅，吸引許多粉絲慕名前往品嚐蘿蔔糕和菜頭粿，順便一睹老闆精壯的好身材大飽眼福。甚至有女客人直言，被男友禁止光顧這間攤子，只因 Walter 太有魅力。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據外媒報導，在做小吃攤生意之前，Walter 曾經是新航的空少，離職後曾在傳媒公司、韓國化妝品公司任職，開著好車、過著令人稱羨的生活。Walter 爸媽就是經營小吃攤生意，由於從小見慣各種「奧客」，讓他一開始對做小吃攤生意相當排斥。他坦言，會回家跟爸媽一起做小吃全然是因為生意失敗不得已。不過，開始做起小吃後，Walter 也漸漸在其中找到熱忱。

Walter 表示，在傳統印象中攤販老闆仍被認為是比較「低階」的工作，因此遇到趾高氣昂的客人也見怪不怪，但還是有許多十分窩心的客人會找到他的社群媒體並私訊他給予鼓勵，肯定他的職業，讓他十分欣慰。能更常與家人一起工作相處對 Walter 來說也是一大優點，這是過去其他工作無法享有的。





Walter 在家中小吃攤幫忙已經有三年，並將這個小小的攤位視為他的夢想與生活動力。他說：「我不認為我的工作和大企業老闆本質上有區分，我們都在追逐自己的夢想」。對他來說，別人怎麼想是其次，這份工作讓他開心，這就是最重要的。

因媒體報導爆紅的他現在成為一名網紅，現在32歲的他在 Instagram上吸引近兩萬人追蹤，而他也致力於培養新一代年輕人對經營小吃攤的熱情，並招募實習生進行職訓；他也把過去的行銷工作經驗投入這個產業，除了精進廚藝層面，也試圖為小吃攤生意開創新的商業模式。