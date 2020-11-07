影／彰中科學志工前進二水　扎根偏鄉科學教育

科技部「戀戀半線」科普推廣活動前進二水國中，今（7）日由彰化師大鄭曜忠教授、彰化高中劉曉倩老師、蔡孟祐老師科教團隊帶領彰化高中27位科學志工在二水國中辦理「戀戀半線科學營」，讓偏鄉國中學生及社區民眾親自體驗一次難得、有趣的科學實作闖關活動，獲得滿滿的收穫，活用平日所學的科學知識。

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▲科技部「戀戀半線」科普計畫藉由推廣科普，讓教育向下扎根。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.07）

× ▲科技部「戀戀半線」科普計畫藉由推廣科普，讓教育向下扎根。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.07）

此次科普活動，由彰化師大鄭曜忠教授先辦理帶隊教師工作坊並由彰化高中劉曉倩老師、蔡孟祐老師及丁建棋老師辦理學生科學志工培訓，彰化高中校長王延煌特別鼓勵科學志工同學保握難得的學習機會，運用課堂所學知識來理解科普闖關的背後原理，努力做好志工角色，做為偏鄉國中學生最好的表率。

▲「戀戀半線科學營」，讓偏鄉國中學生及社區民眾親自體驗一次難得、有趣的科學實作闖關活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.07）

× ▲「戀戀半線科學營」，讓偏鄉國中學生及社區民眾親自體驗一次難得、有趣的科學實作闖關活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.07）

由老師指導科學志工設計8項科學闖關活動，包含一、大力士搬家、空氣砲、氫氣槍，二、桌上彩虹、蝶豆花分層，三、膨糖、海藻酸鈉分子料理，四、不會沉的「鐵」達尼、載「重金」的紙船、銅線水上漂，五、飛行器作戰、「前面路口左轉」-迴力鏢，六、浮沉子、探索「化學海底花園」，七、偏振片報樂透、反重力機械，八、空氣烤肉串、微型吹箭射擊。

鄭曜忠說，此次科學營，特別邀請家長與孩子共同組隊參加，一起成長與學習，體驗科學探究與實作的樂趣！只需要活用課堂所學的原理，再多加一些創意，利用一般的生活用品就可玩出不同的科學樂趣！

▲此次活動由老師指導科學志工設計8項科學闖關活動，利用一般的生活用品就可玩出不同的科學樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.07）

× ▲此次活動由老師指導科學志工設計8項科學闖關活動，利用一般的生活用品就可玩出不同的科學樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.07）

科技部「戀戀半線」科普計畫藉由推廣科普，讓教育向下扎根，豐富偏鄉科學教育資源，引導國中生探究科學的真善美，實踐「大手攜小手」的精神，讓偏鄉孩子強化學習的興趣、動機與信心；將科學教育在彰化縣偏鄉普及化推廣，彌補教育城鄉的落差。