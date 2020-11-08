拜登將維持對中強硬！《路透》分析：拉攏盟友向中共施壓

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在先前的採訪中，拜登認為對美國最大的威脅是俄羅斯，但這並不代表拜登沒有將中國視為競爭對手。《路透社》報導指出，雖然拜登還未制定詳細的對中戰略，但有種種跡象顯示他將繼續對北京維持強硬態度。
跟川普政府單方面對北京發動攻擊，然後用半恐嚇的方式取得盟友、夥伴支持，《路透社》分析，拜登將會與盟國展開外交交涉，並透過國際組織重新確立美國的領導地位。川普在執政期間，撕毀氣候變遷公約、推出聯合國教科文組織（ UNESCO ）、人權理事會，並預告將於 2021 年退出世界衛生組織（ WHO ）而拜登則是稱會在上任第一天重返 WHO。
拜登競選陣營中的外交官、分析家以及前任官員都提出建議，不要像川普那樣採取強烈的威脅攻勢，他們希望政府用更慎重的語氣，強調「戰略競爭」（ strategic competition ）而不是直接對抗，因此拜登很有可能在對抗中國的局勢中，比川普更加推進。
拜登將中國國家主席稱為「暴徒」（ thug ）並誓言會帶領盟友向中國施壓，在國際上孤立、懲罰中國。在競選活動中，拜登也將中共當局對新疆穆斯林的政策稱為「種族滅絕」如果這樣的說法進入美國法制體系，必定會產生重大的影響。
在疫情方面，川普多次稱病毒是「中國病毒」（ china virus ）言詞犀利，多次引發中國官方的不滿；而拜登則是在 3 月份的一份聲明中表示「美國確實需要對中國採取強硬態度」並指出，新型冠狀病毒大流行，源自於中國武漢市。應對這一挑戰的最有效方式是建立美國與盟友建立統一戰線，對抗中國的虐待、侵犯人權的行為。
拜登也在聲明中寫道，將會尋求與北京的合作，在共同關注的議題上努力，包括氣候變遷、禁止核武擴散以及全球公衛安全。
曾與拜登共事的前歐巴馬政府官員分析，拜登執政團隊將會就中國議題展開一場大激辯，有些人會將中國視為主要威脅，而務實主義者則會認為，現在全球處於疫情大流行中，加上氣候變遷，必須與中國合作。拜登高級顧問透露，拜登在決定是否要繼續向中國徵收高額關稅以前，將會與國進行磋商，尋求「集體槓桿」（ collective leverage ）來增強自己的實力，對中政策將更具「可預期性與戰略性」。
前國防部戰略副部長、最有可能擔任拜登政府的國防部長人選之一的佛諾爾洛伊（ Michele Flournoy ）警告，疫情帶來的經濟衝擊可能會使美國國防預算陷入拮据，強調美國必須要有能力在 72 小時內在南海擊毀中國所有軍艦、潛艇和商船，才有可能讓中國在侵略台灣以前三思而後行。