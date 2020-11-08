移民節熱鬧登場　多元幸福生活在我嘉

每年12月18日聯合國國際移民日前夕，嘉義市政府按往例舉辦移民節活動，今年活動主題為「多元新生活‧幸福照我嘉」，8日在文化路中央廣場熱鬧登場。各國移民代表盛裝出席，市長黃敏惠也到場頒發感謝狀，現場更有新住民朋友，直接送上手工卡片和特色小禮，暖心舉動讓市長直呼「好貼心」。

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現場有精彩的親子管樂演奏和異國歌舞演出，也邀集日本、越南、泰國、法國、祕魯及哥倫比亞等多國新住民，設置超過50個攤位，展示家鄉美食、傳統服飾與各式DIY，吸引大批民眾前來品嘗異國料理、欣賞特色表演，體驗不同族群文化內涵，此外部分攤位也提供泰語、日語、印尼語、阿拉伯語、西班牙語和越南語等語言教學，讓人彷彿置身小型聯合國。

黃敏惠表示，民主社會需要多元文化，才會變得更加精彩，新住民因時代背景或種種因素來到台灣、甚至是嘉義市定居，這一切都是緣分，今年嘉義市新住民人數約5135人，約佔總人口數26萬6614人的1.93%，儘管比例不高，但我們相當重視，在學校與社區均有開設相關課程，讓新住民朋友有學習管道，舒適自在的生活在嘉義市。

民政處表示，聯合國於2000年訂定每年12月18日為「國際移民日」，內政部亦自民國2011年起，將該日訂為我國「移民節」，今年受新冠疫情衝擊，使得不少新住民朋友無法自由出入境，民眾外出時也須佩戴口罩，生活習慣被迫改變，因此今年移民節特以「多元新生活‧幸福照我嘉」為活動主題，期盼疫情盡早落幕，大家拿下口罩，展開多元新生活。