台大設計新形象識別首曝光　發表全球形象策略打入國際

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為了深化國際對台大的認識，台大今日也首度發表全球形象策略，並分享「新增形象識別動畫」，林俊昇說明，規劃執行全球形象策略，在 世界名校間已是行之有年的作法，藉由識別、設計、視覺呈現、形象影片、網站慧 驗與 NTU 品牌產品策略，讓更多人感受到台大的精神，提升台大和台灣的國際能見度和影響力。
林俊昇指出，台大全球形象策略將呈現出台大「思辨、連結、影響力」的精神， 及自由多元、勇於創新改變的特質，台大也將於創校 92 年校慶當日（15）進行全球形象影片首映，並正式啟動新增形象識別，用於學校活動、印刷物、官網、紀念品等應用。
新增形象識別設計理念運用台大建築經典十三溝面磚的簡約線條元素，融合傅鐘 21響、椰林大道與總圖書館等台大經典特色， 同時兼具國際感，呈現接軌國際的卓越與影響力，將與台大校徽並行，表現台大的精神內涵與全球形象。
台大新增形象識別由學校的經典印象所構成，線條風格來自於台大建築的經典十三溝面磚，表達優良校風來自歷史的傳承及時間的堆砌。由21條線條高低起伏的層次呈現傳鐘21響，輪廓形似向上提升的箭頭，呼應台大追求卓越的精神，透過圖地反轉呈現大寫字母「T」，表達台大是台灣首居一指的第一學府，外擴T字代表開放自由的台大校風，影響力無限。