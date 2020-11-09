台大設計新形象識別首曝光　發表全球形象策略打入國際

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台大設計新形象識別首曝光　發表全球形象策略打入國際

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-11-09 15:37:20

台大設計新形象識別首曝光　發表全球形象策略打入國際
▲台大校長管中閔（左）與行銷中心執行長林俊昇（右）今日發表「全球形象策略」。（圖／記者黃仁杰攝,2020.11.09）
國立台灣大學今（9）日舉辦「世界百大，蓄勢待發」媒體茶敘，由台大校長中閔分享日前首度進入世界排名雙百大的喜訊，台大行銷中心執行長林俊昇也發表「全球形象策略」，認為是台大創校以來重大里程碑，對台大、台灣高等教育發展，以及台灣未來的國際影響力都有深遠的意義。
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管中閔表示，今年是台灣大學具歷史性的一年，根據最新公佈之2021年 QS 世界大學排名與 THE 泰晤士高等教育世界大學排名， 台灣大學分別拿下史上最佳的第66名與第97名佳績，肯定了台大在教學、研究、國際化等方面的努力，更為台灣的能見度及國際影響力持續奠基。管中閔指出，台大將致力於以創新思維，鼓勵學生多元探索、勇敢跨界，走向全球。
為了深化國際對台大的認識，台大今日也首度發表全球形象策略，並分享「新增形象識別動畫」，林俊昇說明，規劃執行全球形象策略，在 世界名校間已是行之有年的作法，藉由識別、設計、視覺呈現、形象影片、網站慧 驗與 NTU 品牌產品策略，讓更多人感受到台大的精神，提升台大和台灣的國際能見度和影響力。

▲臺大校徽（左）與新增形象識別（右）。（圖／台大提供）
▲臺大校徽（左）與新增形象識別（右）。（圖／台大提供）
林俊昇指出，台大全球形象策略將呈現出台大「思辨、連結、影響力」的精神， 及自由多元、勇於創新改變的特質，台大也將於創校 92 年校慶當日（15）進行全球形象影片首映，並正式啟動新增形象識別，用於學校活動、印刷物、官網、紀念品等應用。

新增形象識別設計理念運用台大建築經典十三溝面磚的簡約線條元素，融合傅鐘 21響、椰林大道與總圖書館等台大經典特色， 同時兼具國際感，呈現接軌國際的卓越與影響力，將與台大校徽並行，表現台大的精神內涵與全球形象。
台大新增形象識別由學校的經典印象所構成，線條風格來自於台大建築的經典十三溝面磚，表達優良校風來自歷史的傳承及時間的堆砌。由21條線條高低起伏的層次呈現傳鐘21響，輪廓形似向上提升的箭頭，呼應台大追求卓越的精神，透過圖地反轉呈現大寫字母「T」，表達台大是台灣首居一指的第一學府，外擴T字代表開放自由的台大校風，影響力無限。
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