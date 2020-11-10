【試駕】這級距價位找不到比Kia Sorento更好的產品

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Kia在今年年初日內瓦線上車展帶來全新世代Sorento，於當時單看原廠車圖就對煥然一新的造型擁有好感，然而不到一年時間台灣森納美起亞則以最快的速度進行導入，而在實際試駕後不僅對造型好感度提升外，也發現新世代Sorento給人的驚喜單單不僅於外觀而已，內裝、動力與配備都讓人驚呼連連。
Kia新世代Sorento讓人驚豔的莫過於全新的造型設計，新世代設計一改過往圓潤的身形，改以剛硬鮮明的線條勾勒，如此一來整體視覺也變得更為成熟穩重，除車身線條水箱護罩也進行重新設計，方正鮮明的虎鼻輪廓與銳利LED頭燈加以結合創造出Tiger eyeline語彙，此外下進氣壩面積與造型也採更為寬大方正設計，車尾方正線條與直式尾燈，種種元素讓新Sorento向豪華休旅看齊，不信你將Logo遮住，看看是否全然就是輛豪華車。
想要達到豪華休旅車等級是無法單憑外觀設計，車室面也需相當講究，於此部分新世代Sorento座艙上半部採用軟質與皮質鋪陳，不論於視覺或觸感都營造出質感，格局設計與空調介面配置也饒富科技氣息，此外儀表平台也額外配置立體霧銀髮絲紋飾板，使其整體座艙擁有討喜且具有濃厚高級感。
在營造座艙高級氛圍同時，新Sorento於配備方面也相當有誠意給予多項科技配備，首先儀表配置12.3吋數位儀表，搭配8吋多媒體觸控系統及Apple Carplay和Android Auto連接功能，帶來科技及實用便利的操作感受。安全部分不僅端出牛肉而且還是和牛等級，配置同級距唯一的駕駛座中央輔助氣囊，另外BVM盲區顯影輔助系統更是獨特，當打方向燈時儀表會顯示該方向車側後方視角影像，更廣角的影像也能減低死角範圍，搭配BCA盲區防撞主動煞車輔助能進一步降低意外風險。至於智慧駕駛輔助方面也配置能提供Level 2半自動駕駛功能的SCC全速域智慧巡航控制與LKA車道維持輔助系統，及FCA前方主動煞車輔助（行人/騎士/車輛/路口偵測）、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助BEW後方來車防撞安全警示。
新Sorento給的驚喜尚未結束，有別於同級對手5+2七人座配置，Sorento提供讓乘坐品質舒適度更上層樓的2/2/3六人座選項，在2,815mm軸距助益下，不僅讓第二排獨立雙座擁有絕佳的乘坐環境，就連第三排也能同享餘裕空間，不過由於為休旅車型，因此腿部彎曲姿勢還是有些彆扭，但整體乘坐表現還屬舒適。
邁入全新世代動力系統自然也少不了也會進行更新，國內導入的Sorento為柴油車型，雖然和前世代同為2.2升柴油引擎，但其實新世代Sorento是搭載全新設計的Smartstream 2.2升鋁合金柴油引擎，擁有重量更輕、散熱效率更佳特性，即使最大馬力僅些微提升至202hp，扭力峰值仍維持45kgm，但搭配八速自手排變速系統，因而平均油耗進步至16.1km/L（AWD）。
雖然動力輸出並無明顯提升，但受惠於改配置八速自手排，因而從踩下油門起步就能明顯感受到擁有比以往更輕快的反應，且在大扭力助益下從低速至高速皆提供強勁厚實的推進力道，若進一步切換至Sport模式則可感受到更為澎湃的能量。Sorento的高級化除了外觀內裝，在看不見的隔音也下足功夫，不僅於怠速時沒有從引擎室傳來明顯的柴油引擎運轉聲，甚至重踩油門也只聽見如同汽油引擎的細緻聲浪。
除了引擎系統更新車體也採用最新N3平台打造，相較於前一代新世代超高剛性鋼材使用率增加4.2%，平均強度提升4%但重量卻減輕5.6%。在此特性下讓新Sorento有著與歐系無異的沉穩路感，於彎中也有輕盈靈活的反應，為了徹底給予高級化，懸吊設定在面對坑洞路面或是彎中側傾抑制也都相當高明，不僅能大幅過濾阻隔震動傳遞至車室，高速過彎在四輪驅動協助下也有著出乎意外的穩定。
如果你還有對韓國車不夠高級、品質水準不夠出色的認知印象，新世代Sorento絕對會讓你改觀，散發高級豪華的造型設計，座艙格局材質用料也符合級距價格水準，配備項目除半自動駕駛外亦有BVM盲區顯影輔助系統與駕駛座中輔助氣囊等獨特配備，動態部分精緻細膩的柴油運轉、強勁的扭力輸出、沉穩舒適的路感都有著令人驚豔的表現，如果你對Sorento還有疑慮，建議直接去展間試乘體驗，就會了解上述所講一切。