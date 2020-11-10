拜登當選中國內外異議人士難掩失望　盼注重人權

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選舉結果揭曉，拜登（Joe Biden）可望入主白宮。在網路上，上述人士難掩失望之情，不少海外反共自媒體並跟隨川普支持者質疑開票過程。而他們多半對美國未來對中國的政策感到擔憂。
這些自由派人士普遍認為，以往美國民主黨籍總統多半對中國執行綏靖政策，從柯林頓（Bill Clinton）到歐巴馬（Barack Obama）均是如此。一旦拜登加以沿襲，將再度給予中國坐大的可乘之機。
自由亞洲電台報導，中國知名異議人士胡佳表示，美國大選雖是他國內政，但他希望不論哪個政黨的人上台，能先把美國國內的武漢肺炎疫情控制住，這樣才能有更多的精力對外。
胡佳期待，拜登政府能把「人權」置於價值觀的最高點，將貿易、外交、軍事政策全面與人權問題掛鉤，像是救援陷入險境的香港「反送中」運動示威者。
另一名異議人士王愛忠指出，希望美國民主黨政府將來在幫助中國融入國際社會的同時，不要忽略中國民眾的福祉。此外，拜登可尋求更好的方法，既讓中國遵守國際規則，又可不用與美國的經濟完全脫鉤，以免傷害無辜的中國民營中小企業及員工。
前北京清華大學政治系講師吳強認為，拜登對中政策的當務之急，是避免與中國發生直接而具體的對抗。在這一前提下，拜登政府會在新疆、西藏、香港等涉及人權的問題上，提出相當多的議程。即使不是「新冷戰」模式，也將使得美中關係進入長期「持久戰」模式。（編輯：周慧盈）1091110