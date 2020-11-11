【試駕】Volkswagen T-Roc 330 TSI R-Line Performance出奇蛋，一次滿足所有願望

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有鑑於現今市場主推休旅車，因此車廠在產品編成則積極的橫向和上下衍生不同類型級距休旅車型，如此一來不僅補滿產品間的空缺，也讓消費者有了更多選擇。以往休旅車最大目地就是能滿足消費者置物需求外，如今新星產品跨界休旅車在兼顧機能之餘，更是展現生活態度及審美品味。
Volkswagen T-Roc便是在此條件衍生的車型，在進入文章之前先讓各位了解T-Roc的產品定位，T-Roc搭載與Golf相同的MQB A1平台，T-Cross則是Polo的MQB A0平台，因此T-Roc是介於T-Cross與Tiguan之間的車型。
方才有說現今跨界休旅是展現態度與品味的工具，對此此次試駕的T-Roc 330 TSI R-Line Performance便在外觀方面加強著墨，首先在R-Line Performance外觀套件下就足以讓T-Roc有著鮮明的運動色彩，搭配自身新世代家族筆直俐落的線條曲線，自然建構出強烈動感氛圍，另外不同於其它車型，T-Roc日行燈整合方向燈，並跳脫頭燈框架獨自配置下方處，使其讓T-Roc車頭更具層次感。為了強調動趕跑旅風格，福斯替T-Roc配置19吋圈胎，並且刻意加寬輪拱及不同線條筆觸營造爆龜視覺效果，另外於窗框上緣亦輔以鍍鉻飾條妝點，藉以強化懸浮車頂特色。
擁有運動化外觀自然也要有運動身手，T-Roc 330 TSI R-Line Performance搭載2.0升輪引擎，擁有190hp最大馬力與32.6kgm扭力峰值，及七速自手排變速系統等熟悉的組合搭配。T-Roc 330 TSI R-Line Performance於帳面上有著不俗的性能與7.2秒百公里加速表現，但實際操駕為符合CUV個性則採厚積薄發設定，於低速域僅給予輕快的反應，但重踩油門或切換至運動模式/S檔位就能明顯感受到一股強勁推力湧現，但整體個性卻不會過於突兀，線性的輸出曲線可以清楚掌握每一階段能量釋放的速度感。
一開始有說T-Roc採用與Golf相同的平台建構，但在尺碼設定T-Roc車長略為縮短至4,234mm，車寬則因輪拱加寬至1,819mm，車高則因CUV車型則為1,573mm。看似較高的車高但實際卻未帶來預期的高重心反應，反而在運動化懸吊及降低10mm車高帶領下僅有著輕微適度的側傾，甚至有著類似Golf的操控感受，而4 Motion四輪驅動系統與普利司通S001輪胎更能於彎中給予高度穩定循跡性。另外19吋圈胎配置與運動化懸吊在營造動感視覺之餘，於乘坐品質部分也有所兼顧，行經坑洞或不平路面雖仍免不了清楚感受到震動，但整體舒適度並不會因此有所打折。
T-Roc不論外觀或是動態與路感品質都表現到位，座艙配備方面當然也要有出色演出才能符合標題所說滿足所有願望，於此部分T-Roc 330 TSI R-Line Performance配備10.25吋數位儀表、支援Apple CarPlay/Android Auto功能的8吋多媒體觸控螢幕、後座出風口、電動尾門、全景天窗等。至於安全與科技項目也有車前碰撞預警、RTA後方橫向車流警示、MCB二次碰撞預煞、自動停車輔助系統，及ACC主動式固定車距巡航與車道維持的IQ.Drive。
至於空間方面T-Roc雖然尺碼較Golf略微縮小，軸距有縮短至2,590mm，但實際乘坐後座仍有約莫近10cm膝部餘裕空間，且椅背與坐墊深度也都規畫得宜，因此整體有著不俗的乘坐舒適度。另外受惠於CUV車型設定，T-Roc也有445～1,290公升置物容積，因此不論自駕、兩人世界或是小家庭都能輕鬆應付。
如想展現品味與態度，但卻覺得T-Cross太過年輕或尺碼空間不敷使用，Tiguan又過於太大不符用車需求，T-Roc略為成熟穩重的風格，與完善的配備內容和適中的車室空間，無疑是最佳選擇，且190hp動力輸出及操控表現，也能滿足偶而熱血的需求，如果你的購車需求剛好符合上述，那還有什麼理由不選T-Roc。