來點電、輕鬆樂活─Suzuki Ignis試駕！

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本次Ignis最大的變革無疑就是導入了輕油電混合動力系統，為Suzuki首部SHVS(Smart Hybrid Vehicle by SUZUKI)智能混合動力車，整套動力系統由一具1.2升DUALJET輕量化引擎結合ISG（Integrated Starter Generator）整合式啟動馬達發電機與鋰離子電池組而來，其中在引擎部分，排氣量由原來的1242c.c.降至1197c.c.，使其在基本稅負上可向下降一級，一年燃料費+牌照稅可較過去節省3,260元；變速系統則也升級具有七速模擬檔位功能的CVT變速箱，以提供更好地動力傳輸效率，這使得新Ignis的平均油耗自過去的19.9km/L進步到22.1km/L，其中高速油耗差異不大，但在市區平均油耗部分則是自16.89km/L進步到20.82km/L，每公升將近可多跑三公里，以一款都會行駛為主要訴求的小車來說，可說是最有感的進化之一。
在換上全新的動力系統後，整體動力輸出有所調降，最大動力自91ps/12kgm降至83ps/11kgm，車重也增加了40kg，不過實際駕駛的差異其實並不大，除非有兩台改款前後的Ignis相互試駕比較，否則此類小車，在動能上大多大同小異，在一般多數道路速限下，跑起來都還輕鬆、輕盈，起步時或重踩下油門後，還是會有一點點的動力空窗，畢竟是以都會代步為主要訴求的小車，要他有多大的加速感與衝勁真的是強人所難。
至於操控，則依然發揮小車的靈巧性，過彎時若速度稍微拉高也會有短軸距小車，車尾會略為滑出的特性，開起來其實還頗有樂趣，唯有因為高車頂設計，使得重心稍高一些，需要一點時間適應。
除了動力系統的改變外，在外觀上則是換上全新設計的前、後保桿，以及全新四孔進氣鍍鉻水箱護罩，其中水箱護罩讓整輛車變得明顯亮眼許多，也顯得更有朝氣，霧黑防刮輪拱與亮黑五輻梯型鋁圈，則是強化了跨界風格，延續Ignis微型跨界的形象。
進入車內，最明顯的改變是將過去需要選配的觸控式多功能主機列為標配，具備智慧手機連接功能，而中控台與車門把手部分，對應不同車色的配色設計，提供藍或銀雙色選擇，增加活潑氣息。空間上，高車頂設計帶來良好的開闊感與頭部空間，縱向腿部空間也都足敷使用，不會有太讓人不適的侷促感；行李廂基本容積為267L，並可透過後座6/4分離式設計，擴充到501L，另外，行李廂蓋板下則還有106L隱藏空間，應付2~3人短期出遊其實都不成問題。
其實長久以來如Ignis此類小型車都不算太暢銷，台灣人還是有「車要買大」的迷思，忽略了自身實際的用車需求，往往買了輛車卻經常有著「閒置空間」與「閒置動力」，多的空間與動力既然用不到，何不務實地挑輛簡單夠用又省油的小車使用，對於多數的通勤族來說，Ignis已十分夠用，輕鬆好駕馭又具個性，加了油電系統後，經濟性進一步提升，若您想自機車族晉升汽車族，或是想找部車代步，小改Ignis是市場上極少數世代較新的小型車選擇了！
| Suzuki Ignis
| 長寬高(mm)
| 3700/1660/1605
| 軸距(mm)
| 2435
| 車重(kg)
| 905
| 引擎型式
| L3+Hybrid系統
| 排氣量(c.c.)
| 1197
| 最大馬力(hp/rpm)
| 83/6000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 13/2800
| 變速系統
| 模擬七速CVT
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 扭力樑
| 輪胎尺寸
| 175/60 R16
| 平均油耗(km/l)
| 22.1
| 售價(萬元)
| 68.0