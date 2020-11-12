小改款 MINI Countryman 三車型 135 萬起，個性如你別錯過
小改款 MINI Countryman 三車型 135 萬起，個性如你別錯過
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-11-12 21:55:01
▲ 小改款 MINI Countryman 三車型 135 萬起，個性如你別錯過
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全新 MINI Countryman 運動休旅即日進駐 MINI 全台展示中心，11 月 21 日至 22 日 MINI 亦將於台北華山文創園區 – 華山劇場舉辦「MINI Countryman個性生活日」，邀請所有 MINI 愛好者蒞臨體驗 MINI Countryman 生活風格。
全新專屬車色與英國旗尾燈MINI Countryman 經典與時尚兼具的車體外觀，完美融入越野風範十足的肌肉線條與車側下護板，車頂標準配備多功能車頂置物架，可輕鬆加裝各式自行車架、車頂行李廂、衝浪板架等多樣置物套件，亦為 MINI Countryman 營造更具越野性格的外觀。 全新專屬車色 Sage Green，似灰如綠的獨特色調體現 MINI Countryman 的冒險家本質，綠色調流露對自然探險的嚮往，灰色展現 MINI 品牌賽車血統。亦同步推出巧緻而俐落的新色 White Silver，9 款個性化車色選擇。 全新 MINI Countryman 專屬車色 Sage Green。 嶄新 Union Jack 英國旗式樣 LED 尾燈搭載於全新 MINI Countryman 車尾，方向指示燈與煞車燈分別配置於英國旗幟造型燈組的橫向與米字斜線處，立體式尾燈設計帶來層次分明的光影表現。全新的後方保險桿設計，以方正且垂直的線條勾勒出肌肉感。 × 全新 MINI Countryman 專屬車色 Sage Green。 設計更為簡潔俐落的經典六角型水箱護罩結合以更多肌理線條的前保險桿與直立式設計的兩側進氣口。經典鍍鉻外框包覆的全新設計 LED 頭燈（含轉向輔助燈），將方向指示燈功能整合於環形 LED 日行燈組。遠光燈亦可依前方來車距離調整光線高度，並依循路況自動投射合適光源。 全新車色 White Silver。 MINI Countryman 專屬選用配備「19 吋 Turnstile Spoke 雙色輪圈」以堅實線條結合獨具設計的輪輻造型，輔以高光澤處理的 Dark Spectre Grey 漆面。MINI 全車系標準配備失壓續跑胎，擁有強化胎壁設計，在車胎失壓瞬間不易引發車輛失控，仍可以時速 80 公里之速度行駛約 80 公里，不需臨停換胎。 × 全新車色 White Silver。 更多個性化需求？全新 MINI Countryman 亦擁有 Piano Black 外觀套件與 ALL4 越野外觀套件選擇。Piano Black 黑色高光澤處理外觀套件包含頭尾燈外框、水箱護罩外框、車門把手及尾門下方的 MINI Countryman 車型銘牌皆以黑色漆面結合觸感細緻的高光澤處理。全新設計的 ALL4 越野外觀套件則於車頭下氣壩、兩側進氣口、車尾下護板與反光片外框融入鋁質霧銀色元素。 全新 MINI Countryman 搭載 Union Jack 英國旗式樣 LED 尾燈。 寬敞、靈活且風格獨具的座艙空間 × 全新 MINI Countryman 搭載 Union Jack 英國旗式樣 LED 尾燈。 車室可輕鬆容納五位成人，容量達 450 公升的行李廂，搭配可依 40/20/40 比例傾倒的椅背與後座前後滑移 13 公分功能，最多可創造高達 1,390 公升的實用大空間，車主可隨目的地與需求靈活配置車室空間。當雙手被旅途戰利品佔據時，只需在車尾下方來回移動腳尖，即可輕鬆開啟/關閉 Easy Opener 感應式電動啟閉尾門。 MINI Countryman 內裝採用包覆性與支撐性極佳的跑車式座椅。MINI Countryman 亦為 Chester真皮內裝推出兩款新色－Malt Brown 與 Indigo Blue，搭配儀表台下方與門內飾版上與真皮內裝同色之 Colour Line。MINI Yours 個性化系列更全新推出 MINI Yours Shaded Silver Illuminated 內裝飾板，斜紋交錯的霧銀色內裝飾板鑲嵌於儀表台下方，更可隨氣氛燈隱約透出變化燈光。 MINI Countryman 的專屬選用配備 MINI 野餐坐墊，平時可收納於後車廂底板下，而在旅途中巧遇美景時，可隨時自尾廂延伸出可供兩人休憩的坐墊。 搭載 TwinPower Turbo 渦輪增壓引擎 全新 MINI Countryman 全面搭載符合歐盟 WLTP 測試法規之 TwinPower Turbo 渦輪增壓引擎，Cooper 車型配備之 1.5 升 TwinPower Turbo 三缸渦輪增壓汽油引擎，Cooper S 車型配備之 2.0 升 TwinPower Turbo 四汽缸渦輪增壓汽油引擎。MINI Cooper Countryman 與 MINI Cooper S Countryman 皆標準配備 Steptronic七速雙離合器自手排變速系統。 選用配備 19 吋 Turnstile Spoke 雙色輪圈。 × 選用配備 19 吋 Turnstile Spoke 雙色輪圈。 Piano Black 外觀套件，含頭尾燈外框、水箱護罩外框、車門把手及後車廂上的 MINI Countryman 車型銘牌。 全新 × Piano Black 外觀套件，含頭尾燈外框、水箱護罩外框、車門把手及後車廂上的 MINI Countryman 車型銘牌。 MINI 整合式數位儀表 全新 MINI Countryman 可升級 MINI整合式數位儀表，清晰呈現車速、油量、里程、溫度、導航指示等重要資訊，MINI Countryman 全車系亦可升級搭載 8.8 吋繁體中文螢幕升級觸控導航系統、無線 Apple CarPlay 整合系統。 全新 MINI 整合式數位儀表 全新 MINI Countryman 可升級 MINI整合式數位儀表，清晰呈現車速、油量、里程、溫度、導航指示等重要資訊，MINI Countryman 全車系亦可升級搭載 8.8 吋繁體中文螢幕升級觸控導航系統、無線 Apple CarPlay 整合系統。 標準配備的碰撞預警系統讓全新 MINI Countryman 主動安全再升級，在時速大於 60 公里的駕駛情況下，經由高解析度攝影機偵測計算與前車的距離，當系統判定距離正急速縮短時，儀表板警示燈即會自動亮起；駕駛若仍未採取煞車動作，儀表板警示燈將會閃爍並發出警示音，同時自動啟動動態煞車系統，加強煞車力道；在時速 5~60 公里之間，若駕駛經前兩階段的預先警示後仍未採取煞車動作，系統將介入輔助煞車，最長可煞 1.5 秒。碰撞預警系統同時包含都會行人碰撞預警功能，在時速 10~60 公里的駕駛情況下，如偵測到前方有行人，儀表板警示燈與警示音將會自動啟動，系統會適時介入輔助煞車，最長亦可煞車 1.5 秒。 × 全新 MINI 整合式數位儀表 全新 MINI Countryman 可升級 MINI整合式數位儀表，清晰呈現車速、油量、里程、溫度、導航指示等重要資訊，MINI Countryman 全車系亦可升級搭載 8.8 吋繁體中文螢幕升級觸控導航系統、無線 Apple CarPlay 整合系統。 MINI Countryman 為探險而生的大空間，五人座寬敞車室與大容量行李廂。 MINI 2021 年式全車系標準配備 MINI Connected 智慧互聯駕駛─智能緊急求助功能與遠距售後服務，如遇嚴重事故而觸發車內撞擊防護系統，智能緊急求助功能可自動將車輛資訊（如：位置、底盤號碼、受損情況等）即時回傳予原廠緊急事故客服中心並連繫救助支援單位；如遇緊急狀況，駕駛亦可手動啟動緊急按鈕聯繫客服中心，由客服中心提供快速妥善的協助。 × MINI Countryman 為探險而生的大空間，五人座寬敞車室與大容量行李廂。 標準配備 Easy Opener 感應式電動啟閉尾門，在車尾下方來回移動腳尖即可開關尾門。 MINI 全車系搭載智慧保養系統（CBS）與遠距售後服務功能，依據車主的駕駛頻率、行駛距離，計算出愛車需要回廠保養的時間點並顯示於車內螢幕，MINI Service 團隊亦將根據 CBS 系統資料主動與駕駛聯繫並安排保養時程。遠距售後服務亦擁有 24 小時全年無休道路救援服務。 × 標準配備 Easy Opener 感應式電動啟閉尾門，在車尾下方來回移動腳尖即可開關尾門。 即日起，全新 MINI Countryman正式進駐 MINI 全台展示中心，11 月 21、22 日也將在台北華山文創園區-華山劇場「MINI Countryman個性生活日」亮相。 以英倫工藝與出色用料品質打造的座艙空間。 × 以英倫工藝與出色用料品質打造的座艙空間。 MINI 野餐坐墊可隨時隨地於後車廂提供乾淨舒適的兩人休憩坐墊。 × MINI 野餐坐墊可隨時隨地於後車廂提供乾淨舒適的兩人休憩坐墊。 全新 MINI Countryman 全面搭載符合歐盟 WLTP 測試法規之 TwinPower Turbo 渦輪增壓引擎。 × 全新 MINI Countryman 全面搭載符合歐盟 WLTP 測試法規之 TwinPower Turbo 渦輪增壓引擎。 全新 MINI Countryman 運動休旅建議售價 MINI Cooper Countryman SODA：135 萬起 MINI Cooper Countryman：161 萬起 MINI Cooper S Countryman：185 萬起
技術數據
車型
排氣量
最大馬力
最大扭力/轉速
時速0-100 加速
c.c
(hp / rpm)
(Nm / rpm)
(秒)
MINI Cooper Countryman Soda
1499
136/4500-6500
220/1480-4100
9.6
MINI Cooper Countryman
1499
136/4500-6500
220/1480-4100
9.6
MINI Cooper S Countryman
1998
178/5000-6500
280/1350-4200
7.4
MINI 整合式數位儀表清晰提供行車資訊。 × MINI 整合式數位儀表清晰提供行車資訊。