萬流朝宗，TOYOTA + COROLLA + CROSS = ?

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萬流朝宗，TOYOTA + COROLLA + CROSS = ?

Carture 車勢文化

calendar_today2020-11-13 10:55:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
2020年進入第四季，台灣車壇重中之重，莫過於TOYOTA COROLLA CROSS的上市，究竟這款新車何以重要，又為何足以改變車市版圖，我們將TOYOTA COROLLA CROSS的全名一一拆解，說文解字後答案其實昭然若揭...
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品牌力 — TOYOTA

 
將TOYOTA COROLLA CROSS三個單字拆開，最前頭TOYOTA所象徵的，不僅是個家喻戶曉的品牌，同時更是塊值得信賴的金字招牌，自2002年起，憑藉著貼近消費市場需求的執著，TOYOTA至今已連續18年蟬聯台灣汽車市場銷售總冠軍寶座，期間從無任何品牌足以撼動其王者地位，而總代理和泰汽車並不因此自滿，近年來更接續引進多款訴求各異的新車型，無論樂趣滿溢純種跑車GR SUPRA，乃至極致尊寵陸地頭等艙ALPHARD，甚至地表之王曠野皮卡Hilux，在在滿足多元屬性消費者期望，叫好又叫座的同時，也進而形塑更加堅不可摧的超強品牌力。

在台灣，應該沒有人不知道這個廠徽代表的是TOYOTA吧？
在台灣，應該沒有人不知道這個廠徽代表的是TOYOTA吧？
近年來和泰汽車引進或導入的TOYOTA車款益發多元，當家跑車GR SUPRA就是一例。
近年來和泰汽車引進或導入的TOYOTA車款益發多元，當家跑車GR SUPRA就是一例。
ALPHARD的引進，為國內層峰買家提供前所未有的嶄新用車體驗。
ALPHARD的引進，為國內層峰買家提供前所未有的嶄新用車體驗。
對於TOYOTA來說，Hilux又是一款大獲成功的差異化設定產品。
對於TOYOTA來說，Hilux又是一款大獲成功的差異化設定產品。

 

好口碑 — COROLLA

 

在強而有力的品牌後頭，持續推動TOYOTA站上巔峰的，莫過於蟬聯19年不分級距單一車款銷售冠軍的COROLLA ALTIS，透過強勢的產品實力與市場競爭力，COROLLA ALTIS成為你我再熟悉也不過的台灣風景，事實上回溯COROLLA車系歷史，放眼全球亦始終是最受歡迎車款之一，延續至今不僅走主流中型房車路線的COROLLA ALTIS依舊持續在台熱賣，由AURIS更名再戰的COROLLA SPORT同樣強勢問鼎進口掀背級距冠軍，而今同以COROLLA為名及TNGA平台架構而來的全新COROLLA CROSS一旦現身，理所當然，必定為車市再掀波瀾。

放眼全球，COROLLA車系始終是最受消費者喜愛的車款。
放眼全球，COROLLA車系始終是最受消費者喜愛的車款。
COROLLA ALTIS的豐功偉業無需多言，從台灣街頭巷尾的風景中便能略窺一二。
COROLLA ALTIS的豐功偉業無需多言，從台灣街頭巷尾的風景中便能略窺一二。
同以COROLLA為名的COROLLA CROSS現身，必定為台灣車市再掀波瀾。
同以COROLLA為名的COROLLA CROSS現身，必定為台灣車市再掀波瀾。

 

硬趨勢 — CROSS

 

而在TOYOTA COROLLA CROSS三個單字的最後，斗大的CROSS同樣絕不容忽視，近年來全球車壇跨界風潮的席捲沒人得以置身事外，更自由不羈的型格、更自若充裕的空間與更自在恣意的行動力，不僅讓日常通勤成為一種悠遊與享樂，駕著尺碼適中的跨界CUV，更讓每一次的移動經驗平添冒險想像與賞玩情趣，同時一併滿足關於行的一切所需，好潮、好看、好開、好用又好玩，當然成為新世代購車族群最「HIT」的顯學與標的！

CROSS — 跨界風潮堪稱當今車壇顯學。
CROSS — 跨界風潮堪稱當今車壇顯學。
一如跨界CUV思維，TOYOTA COROLLA CROSS擁有更自由不羈的型格、更自若充裕的空間以及更自在恣意的行動力。
一如跨界CUV思維，TOYOTA COROLLA CROSS擁有更自由不羈的型格、更自若充裕的空間以及更自在恣意的行動力。

 

品牌 + 口碑 + 趨勢 = TOYOTA COROLLA CROSS

 

於是乎，TOYOTA COROLLA CROSS之所以震撼車壇的答案已昭然若揭，品牌、口碑與趨勢，恰成TOYOTA COROLLA CROSS三個字，其走在時尚浪頭上的跨界風情，以粗獷深刻的筆觸帶出率性風範，而4,460mm x 1,825mm x 1,620mm的車身長寬高，更帶來超乎一般CUV的闊綽車格與氣勢，進而提供直逼中型SUV的乘坐餘裕與舒適性，連同487升起的行李廂置物容積，以及任君挑選的1.8Ｌ汽油及1.8ＬHybrid油電複合動力雙動力形式，日常實用性與油耗經濟性都能面面俱到，當然瞬時蔚為風潮。

TOYOTA COROLLA CROSS以跨界思維與闊綽尺碼，提供直逼中型SUV的率性氛圍與舒適體感。
TOYOTA COROLLA CROSS以跨界思維與闊綽尺碼，提供直逼中型SUV的率性氛圍與舒適體感。
承襲COROLLA車系而來的座艙質感細膩，更備有爽心悅目的雙色皮革供選配。
承襲COROLLA車系而來的座艙質感細膩，更備有爽心悅目的雙色皮革供選配。
超乎CUV想像的寬敞空間，提供直逼中型SUV的乘坐餘裕與舒適性。
超乎CUV想像的寬敞空間，提供直逼中型SUV的乘坐餘裕與舒適性。
同級難得的後座出風口設置，讓後座乘員同享舒適旅程。
同級難得的後座出風口設置，讓後座乘員同享舒適旅程。
行李廂足有487升容積，若將可6/4分離的後座椅背前傾，更可創造卓越置物機能。
行李廂足有487升容積，若將可6/4分離的後座椅背前傾，更可創造卓越置物機能。
除此之外，品牌引以為傲的TSS(Toyota Safety Sense)主動式安全防護系統也在TOYOTA COROLLA CROSS全車系列為標準配備，包含ACC主動式車距維持定速系統、PCS預警式防護系統(含行人偵測)、LTA車道循跡輔助系統以及AHB智慧型遠光燈自動切換系統等在在成為駕駛時的得力助手，而TNGA平台所帶來的靈活操控與駕馭樂趣，更讓旅途本身成為享受，上述種種一旦加上了TOYOTA強而有力的品牌形象以及後勤能量，當然為COROLLA CROSS這款全新跨界CUV打造出一條筆直康莊的王者加冕之路。

由平整化的水箱護罩廠徽可得知，TSS(Toyota Safety Sense)主動式安全防護系統的部分感測器正隱身其中。
由平整化的水箱護罩廠徽可得知，TSS(Toyota Safety Sense)主動式安全防護系統的部分感測器正隱身其中。
TOYOTA COROLLA CROSS的TSS主動式安全防護系統具備完整的ACC主動式車距維持定速、PCS預警式防護系統(含行人偵測)、LTA車道循跡輔助以及AHB智慧型遠光燈自動切換等系統。
TOYOTA COROLLA CROSS的TSS主動式安全防護系統具備完整的ACC主動式車距維持定速、PCS預警式防護系統(含行人偵測)、LTA車道循跡輔助以及AHB智慧型遠光燈自動切換等系統。
TNGA平台所帶來的靈活操控與駕馭樂趣，讓旅途本身即成享受。
TNGA平台所帶來的靈活操控與駕馭樂趣，讓旅途本身即成享受。
而已於2020年10月正式發表的TOYOTA COROLLA CROSS，在1.8L純汽油動力的部分計有售價76.5萬元的安心型、售價79.9萬元的豪華型以及85.5萬元的尊爵型三款，至於具備21.9km/L亮眼平均油耗的1.8L油電複合動力版本，則以售價87.5萬元的Hybrid豪華、售價91.9萬元的Hybrid尊爵以及售價98.5萬元的Hybrid旗艦三車型領軍，自76.5萬元至98.5萬元寬廣的守備範圍帶不僅站穩CUV級距，同時亦可上打中型SUV市場，而憑藉小型CUV的價格、中型SUV的空間搭配中型房車的動力餘裕，不僅上市首月即成當月銷售總冠軍，其強大無匹的市場競爭力，更勢必引領TOYOTA持續突破連霸紀錄！
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