台中土木技師公會頒耐震標章　盼由公共工程帶頭推動

台中市土木技師公會今(14)日頒發首座耐震設計標章給「十大首席」建案，由理事長鄧勝軒親自授證﹔鄧勝軒表示，藉由第三方公正單位認證、特別監督人全程監督雙重把關的耐震標章制度，可確實維護建物設計及施工品質，盼由社會住宅等公共工程帶頭做，保障民眾居住安全。

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鄧勝軒指出，台灣位處環太平洋地震帶上，近年來大小地震頻繁，有鑑於此，讓民眾對於居家安全意識大幅提高，「建物耐震度」成為公會大力推動的重大指標，公會最近拜訪市府都發局，全力爭取包括社會住宅等公共工程，都能納入耐震設計標章認證範疇。

他強調，取得耐震設計標章是目前的趨勢，藉由公正第三方審查認證，不僅可協助確保建築物耐震安全與品質，也能協助建商建造品質優良的建築物，提供民眾辨識耐震建築物的基準，讓民眾住得安全、安心。





位於台中市大安區的十大建設，以「十大首席」獲台中市土木技師公會首件「耐震設計標章」，今由公會授證，土木技師陳寬翰代表受證，成為台中海線首座獲得標章的透天建案。



「十大首席」案藉由台中市土木技師公會，擔任公正第三方的耐震標章認證機構，審查標準包括耐震設計品質、結構設計等多項項目，把關嚴謹。另建商得依規聘請土木或結構執業技師，擔任特別監督人全程監督，確保消費者居住安全，提升營造品質。



代表受證的「十大首席」土木技師陳寬翰說，取得耐震設計標章不容易，此案採抗震的RC鋼筋混凝土及耐震基礎型式之一筏式基礎建造，柱體以箍筋緊密圍束柱體再包裹混凝土，地震來時以剛性抗震，晃動度小，透過第三方認證，讓消費者住得安心。