在挪威台生遭標「中國籍」提上訴 外交部協助與歐盟交涉
在挪威台生遭標「中國籍」提上訴 外交部協助與歐盟交涉
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-15 19:30:25
一群在挪威的台籍留學生日前因居留證遭標註「中國籍」而控告挪威政府，挪威最高法院近日判決駁回，為捍衛自身權益，在挪台生計劃上訴至「歐洲人權法院」；對此，外交部今（15）日表示對判決結果高度遺憾，並指稱該案件為違反當事人權益的人權事件，若當事人決議提告，外交部將持續提供協助，並計劃提請歐盟關切。
根據「在挪台灣人國籍正名運動」臉書專頁近日貼文指出，挪威最高法院以「顯無理由」駁回台灣方面10月所提上訴，且無視出庭辯論請求及公平審判權利，「在挪台灣人國籍正名運動」計劃上訴歐洲人權法院，並尋求其他歐洲地區國家專精於人權法的律師協助。外交部對此表示，國籍事涉當事人身分權益，具有實質法律利益，挪威政府將我國留學生在當地的居留證錯誤標註為「中國」籍，就是違反當事人權益的人權案件，但挪威法院卻以本案不具實質損害為由，裁判駁回我國留學生的抗告，因此對魚判決結果表示高度遺憾。
外交部強調，台灣並不是中華人民共和國的一部分，且這起案件是重要人權議題，另外，挪威法院於訴訟過程中，未提供受影響的台灣留學生出庭聲辯或後續救濟的機會，外交部對此表達嚴正關切，已訓令兼轄挪威的駐瑞典代表處於第一時間再度向挪威政府抗議，並將持續協助受影響的我國留學生爭取應有權益，外交部指出，由於挪威法院的判決並沒有對本案實質進行直接審理，如果未來當事人決定將此案提告歐洲人權法院，外交部也將持續協助。而中國經常以其市場做為武器，脅迫外國政府及企業更改矮化我國籍名稱，因此從去年開始，我國政府就透過年度「台歐盟人權諮商」，將這類案件提請歐盟關切，未來也將持續透過相關管道就此案積極進行交涉，尋求更多理念相近夥伴的合作，持續協助受影響的學生爭取應有權益。