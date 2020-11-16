川普揚言再提大型訴訟　佛奇：他應積極與拜登合作抗疫

我是廣告 請繼續往下閱讀
佛奇也不忘強調，光有好疫苗還不夠，疫苗的接種率也一樣重要，同時也不應疫苗出現就放棄基本的公共衞生措施，降低新冠病毒傳播效力最好的方法之一仍是統一公共衞生政策，因為無法保證接種疫苗就 100% 不會感染，估計仍會有至少 5% 至 10% 已接種新冠肺炎疫苗的人士染疫。
由於川普總統拒絕接受選舉結果，導致政權過渡及交接遲遲無法展開，儘管拜登的新冠肺炎抗疫團隊已開始與各州和醫學界接觸，以便於他 1 月就任後直接就能運作，但過渡時期的新政團隊仍無法獲取政府有關新冠肺炎的數據，並過問疫苗分發計劃。對此佛奇則認為，若川普政府可以開始與拜登合作，對於飽受疫情摧殘的美國「會是更好的選擇」。
截至發稿時間為止，美國已有 11022584 人感染新冠肺炎，246101 人因此死亡，並連續 12 天單日新增確診數都超過 10 萬例。
《 CNN 》等外媒引述佛奇聲明，面對新冠病毒大流行日益嚴重，政權能否平穩過渡非常重要：「我經歷多次政權過渡，為 6 位總統服務長達 36 年。很顯然，我們經歷的過渡過程對於順利地傳遞信息也非常重要。因為這幾乎就像在比賽中傳遞接力棒一樣。」
佛奇還稱讚拜登任命羅恩·克萊恩（ Ron Klain ）成為白宮幕僚長是「絕佳的選擇」，因為他曾在歐巴馬時期與克萊恩一起工作過，相當讚賞克萊恩應對伊波拉疫情的表現。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。