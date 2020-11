睽違三年！中信金控再度入選道瓊永續「雙指數」成分股

根據最新揭曉的2020年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)評比結果,中信金控在風險管理、防制金融犯罪、氣候策略、公益慈善、金融包容性等環境、社會及治理 (ESG)面向之永續作為表現優異,再度入選DJSI「世界指數」(World Index)成分股,同時已連續五年入選「新興市場指數」(Emerging Markets Index)成分股。

繼2017 中國信託金控再度同時入選「世界指數」、「新興市場指數」成分股

DJSI為美國標準普爾道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)與瑞士蘇黎世永續評級機構 RobecoSAM集團於1999年共同推出。DJSI成分股是從道瓊全球指數中,每年邀請數千家企業作為評比對象,以經濟、環境、社會三個面向為準則,評選企業在策略、管理及不同產業特性等要素,且僅有各產業永續績效前10%的績優企業,才能入選DJSI,競爭十分激烈。





中信金控以「TRUST」為承諾,呼應聯合國永續發展目標(SDGs),即以透明的治理方針「Transparency」、負責任的環境態度「Responsibility」、窩心的員工照顧「Understanding」、完善的產品服務「Satisfaction」與齊心的社會成長「Together」,各面向實踐永續金融的具體作為。中信金控今年3月成立企業永續辦公室,直隸金控總經理,統籌金控及各子公司企業永續策略與精進作為;6月將企業永續委員會提升為董事會功能性委員會,由獨立董事擔任召集人,強化董事會於永續相關議題的監督管理職能。





中信金控總經理吳一揆表示,面對氣候變遷風險加劇、新冠肺炎的衝擊,全球各界高度關注永續議題,中信金控作為亞洲領先金融機構之一,期許成為永續典範的金融機構。他進一步指出,未來,中信金控將持續回應利害關係人的期待,善盡企業社會責任,並以「Transformation & Transition」為策略主軸,透過金融業的核心競爭力,協助解決社會問題並促進低碳轉型,具體實踐企業永續精神。

此外,中信金控亦積極加入國際倡議,今年4月簽署支持「氣候相關財務揭露建議」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD),積極回應氣候變遷議題 ;10月簽署加入「碳會計金融合作夥伴關係」(Partnerships for Carbon Accounting Financials, PCAF),成為臺灣首家加入 PCAF 的金融機構。金控旗下子公司中國信託商業銀行去(2019)年簽署赤道原則(Equator Principles, EPs)、自願遵循聯合國「責任銀行原則」(Principles for Responsible Banking, PRB)。台灣人壽保險公司亦在2019年導入「責任投資原則」(Principles for Responsible Investment, PRI)和「永續保險原則」(Principles for Sustainable Insurance, PSI)。