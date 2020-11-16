睽違三年！中信金控再度入選道瓊永續「雙指數」成分股

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

睽違三年！中信金控再度入選道瓊永續「雙指數」成分股

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-11-16 13:00:00

▲中信金控今年3月成立企業永續辦公室，直隸金控總經理，統籌金控及各子公司企業永續策略與精進作為。（圖／品牌提供）
▲中信金控今年3月成立企業永續辦公室，直隸金控總經理，統籌金控及各子公司企業永續策略與精進作為。（圖／品牌提供）

根據最新揭曉的2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）評比結果，中信金控在風險管理、防制金融犯罪、氣候策略、公益慈善、金融包容性等環境、社會及治理 （ESG）面向之永續作為表現優異，再度入選DJSI「世界指數」（World Index）成分股，同時已連續五年入選「新興市場指數」（Emerging Markets Index）成分股。

我是廣告 請繼續往下閱讀

繼2017　中國信託金控再度同時入選「世界指數」、「新興市場指數」成分股

DJSI為美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）與瑞士蘇黎世永續評級機構 RobecoSAM集團於1999年共同推出。DJSI成分股是從道瓊全球指數中，每年邀請數千家企業作為評比對象，以經濟、環境、社會三個面向為準則，評選企業在策略、管理及不同產業特性等要素，且僅有各產業永續績效前10%的績優企業，才能入選DJSI，競爭十分激烈。

中信金控以「TRUST」為承諾，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），即以透明的治理方針「Transparency」、負責任的環境態度「Responsibility」、窩心的員工照顧「Understanding」、完善的產品服務「Satisfaction」與齊心的社會成長「Together」，各面向實踐永續金融的具體作為。中信金控今年3月成立企業永續辦公室，直隸金控總經理，統籌金控及各子公司企業永續策略與精進作為；6月將企業永續委員會提升為董事會功能性委員會，由獨立董事擔任召集人，強化董事會於永續相關議題的監督管理職能。

中信金控總經理吳一揆表示，面對氣候變遷風險加劇、新冠肺炎的衝擊，全球各界高度關注永續議題，中信金控作為亞洲領先金融機構之一，期許成為永續典範的金融機構。他進一步指出，未來，中信金控將持續回應利害關係人的期待，善盡企業社會責任，並以「Transformation & Transition」為策略主軸，透過金融業的核心競爭力，協助解決社會問題並促進低碳轉型，具體實踐企業永續精神。

此外，中信金控亦積極加入國際倡議，今年4月簽署支持「氣候相關財務揭露建議」（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD），積極回應氣候變遷議題 ；10月簽署加入「碳會計金融合作夥伴關係」（Partnerships for Carbon Accounting Financials, PCAF），成為臺灣首家加入 PCAF 的金融機構。金控旗下子公司中國信託商業銀行去（2019）年簽署赤道原則（Equator Principles, EPs）、自願遵循聯合國「責任銀行原則」（Principles for Responsible Banking, PRB）。台灣人壽保險公司亦在2019年導入「責任投資原則」（Principles for Responsible Investment, PRI）和「永續保險原則」（Principles for Sustainable Insurance, PSI）。
 

關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

修憲廢考監懂多少？

修憲廢考監懂多少？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀