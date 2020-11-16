▲ 小改款 Lexus IS 300h 三車型 189 萬起全新上市

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為全新改款 IS 外觀全車除 A 柱以外，其餘鈑件均重新設計，並引進新製造技術，將 IS 之車身線條刻劃得更加豐富與銳利，更為了搭配放大一吋之輪胎與鋁圈，將車身前後葉子板向外擴張，營造出 IS 飽滿的肌理紋路。同時，IS 亦導入 Lexus 新世代之家族設計語彙，換上新設計之 Spindle Grille 水箱護罩，水箱罩內部網格造型融入紡錘意象以提升精緻度，搭配全新頭燈與 L-Shaped 貫穿式 LED 尾燈組。此外，F Sport 版本追加導流尾翼、升級 19 吋燻黑鋁圈，以及導入源自於 Lexus RC F 跑車之剎車冷卻進風口等多項專屬配備。
Lexus 原廠在 Shimoyama 測試中心特別針對 IS 重新調校。除追加車身焊點，並透過重新設計之鈑件來強化車體剛性，也對懸吊系統進行輕量化工程與設定優化，讓 IS 能承受更高的過彎 G 值並提高轉向反應性。此外，升級導入 Swing Valve 機械式可變阻尼（一般車型專屬）與 AVS 可變式阻尼（F Sport 專屬），同步提升操駕穩定性與行車舒適性，更導入 ACA 主動式轉向輔助系統，當車輛產生轉向不足時，可協助將車輛修正至正確之行駛路線。最後，原廠將油電控制系統重新編寫修正，使動力輸出更直接與線性，在 Sport 模式下更能在出彎時自動提高引擎轉速，提供駕駛所需之出彎動力。
IS 升級標配 Lexus Safety System + 2.0智動駕駛輔助系統，包含 DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統、LTA車道循跡系統、PCS預警式防護系統以及 AHB智慧型遠光燈自動切換系統等四大主動安全配備。其中，PCS更新增行經十字路口轉向時，對於對向來車以及行人輔助煞停功能，而 LTA亦強化對於道路標線辨識，可輔助駕駛行駛於道路中央，再結合 BSM盲點偵測警示、ICS智慧停車輔助以及全車 8 具 SRS安全氣囊等完善主、被動安全配備。最後，車艙內導入全新之 8吋多媒體資訊整合系統，包含觸控功能以及 Carplay與 Android Auto智慧型手機連結功能。
為滿足不同消費族群對於配備的需求，全新 IS 300h設定豪華、頂級與 F-Sport 共 3 個等級，全車系之建議零售價自 189 萬元起。喜愛 IS 之消費者可直接至全台 Lexus 展示據點，親臨體驗全新 IS 所欲傳遞之魅惑跑格，亦可上 Lexus 官方網站＊（www.lexus.com.tw)查詢新車相關資訊，或洽詢顧客服務中心（0800-036-036）。
車型
等級
建議售價
IS 300h
豪華版
189萬
頂級版
199萬
頂級版 選配電動天窗
204萬
F SPORT版
195萬