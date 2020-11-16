2021 Honda CRF300L / Rally 導入確定，年底公布售價
2021 Honda CRF300L / Rally 導入確定，年底公布售價
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-11-16 22:55:01
Honda Taiwan 於 2020 年 11 月 16 號正式發布 2021 CRF300L 與 CRF300 Rally，將在 2020 年 12 月底至 2021 年 3 月於全國 Honda Motorcycle 銷售據點巡迴展出 CRF300L、CRF300 Rally 的實體車輛，並公布正式售價，預計 2021 年 Q2 開始交車。
Honda Motorcycle 具有越野、走破性與探險功能的 Adventure 車款：X-ADV 與 CRF1100L Africa Twin 等車款，更是台灣顧客近年來相當期待與重視的。 為讓 Adventure 級距商品更完整，Honda Taiwan 於 2020 年 11 月 16 號正式發布 2021 CRF300L 與 CRF300 Rally，兩款皆具有十足純正的越野性能，採用 286cc 水冷單汽缸引擎，提供 26hp 馬力與 2.6kg-m 扭力的動力輸出，並搭配 43mm 倒立式前叉具 260mm 的作動行程配合輕巧的車身尺寸為挑戰各種崎嶇破碎的道路騎乘需求而生，配備方面更搭載後輪可關閉 ABS、滑動離合器與檔位顯示等高階二輪科技，同時，286cc 的排氣量更符合台灣大型重型機車路權，車主將在與 CRF300L 或 CRF300 Rally 體驗冒險旅途的樂趣中，兼顧通勤便利的需求。 Honda Taiwan 將在 2020 年 12 月底至 2021 年 3 月於全國 Honda Motorcycle 銷售據點巡迴展出 CRF300L、CRF300 Rally 的實體車輛，並公布正式售價，預計 2021 年 Q2 開始交車。
CRF300L CRF300 Rally 車輛規格
車型
CRF300L
車體規格
|長
2,230 mm
|車寬
820 mm
|車高
1,200 mm
|座高
880 mm
|軸距
1,455mm
|裝備重量
141 kg
|油箱容量
7.8 L
|前輪尺寸
80/100-21
|後輪尺寸
120/80-18
引擎規格
|引擎型式
水冷四行程單汽缸
|內徑×行程
76.0mm ╳ 63.0 mm
|壓縮比
10.7 : 1
|排氣量
286 c.c.
|供油方式
PGM-FI 電子燃油噴射
|最大馬力
26 hp / 8,000 rpm
|最大扭力
2.6 kg-m / 6,500 rpm
傳動規格
|變速形式
往復式6檔
|傳動方式
鏈條
懸吊裝置
|前懸吊系統
43mm 倒立式
|後懸吊系統
Pro-Link 中置避震
車型
CRF300 RALLY
車體規格
|車長
2,230 mm
|車寬
920 mm
|車高
1,415 mm
|座高
885 mm
|軸距
1,455mm
|裝備重量
153 kg
|油箱容量
12.8 L
|前輪尺寸
80/100-21
|後輪尺寸
120/80-18
引擎規格
|引擎型式
水冷四行程單汽缸
|內徑×行程
76.0mm ╳ 63.0 mm
|壓縮比
10.7 : 1
|排氣量
286 c.c.
|供油方式
PGM-FI 電子燃油噴射
|最大馬力
26 hp / 8,000 rpm
|最大扭力
2.6 kg-m / 6,500 rpm
傳動規格
|變速形式
往復式6檔
|傳動方式
鏈條
懸吊裝置
|前懸吊系統
43mm 倒立式
|後懸吊系統
Pro-Link 中置避震