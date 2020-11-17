Honda Motorcycle 2021 CRF300L/CRF300 RALLY導入確定

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Honda推動「6S」服務，包含「Sales、Service、Spare Part、Safety-riding、Security、Society」(銷售、服務、零件、安全駕駛課程、保險和道路救援服務、車主活動)，更為滿足Honda Motorcycle車主們對於產品線的需求，Honda Taiwan不斷努力深耕台灣市場，導入各式不同車款，現有販售高達19款二輪車款，其中不僅白牌車款到黃紅牌領域，當中更包含Urban、Adventure、Sports、Street、Cruiser等不同Life Style的車型，獲得許多喜愛Honda車迷朋友們好評。
而具有越野、走破性與探險功能的Adventure車款：X-ADV與CRF1100L Africa Twin等車款，更是台灣顧客近年來相當期待與重視的，為讓ADVENTURE級距商品更完整，Honda Taiwan於2020年11月16號正式發布2021 CRF300L與CRF300 RALLY，兩款皆具有十足純正的越野性能，採用286cc水冷單汽缸引擎，提供26hp馬力與2.6kg-m扭力的動力輸出，並搭配43mm倒立式前叉具260mm的作動行程配合輕巧的車身尺寸為挑戰各種崎嶇破碎的道路騎乘需求而生，配備方面更搭載後輪可關閉ABS、滑動離合器與檔位顯示等高階二輪科技，同時，286cc的排氣量更符合台灣大型重型機車路權，車主將在與CRF300L 或CRF300 RALLY體驗冒險旅途的樂趣中，兼顧通勤便利的需求，拓展更多未知道路的可能。Honda Taiwan將在2020年12月底至2021年3月於全國Honda Motorcycle銷售據點巡迴展出CRF300L、CRF300RALLY的實體車輛，並公布正式售價，預計2021年Q2開始交車。
CRF300L CRF300RALLY車輛規格
| 車型
| CRF300L
| 車體規格
| 長
| 2,230 mm
| 車寬
| 820 mm
| 車高
| 1,200 mm
| 座高
| 880 mm
| 軸距
| 1,455mm
| 裝備重量
| 141 kg
| 油箱容量
| 7.8 L
| 前輪尺寸
| 80/100-21
| 後輪尺寸
| 120/80-18
| 引擎規格
| 引擎型式
| 水冷四行程單汽缸
| 內徑×行程
| 76.0mm ╳ 63.0 mm
| 壓縮比
| 10.7 : 1
| 排氣量
| 286 c.c.
| 供油方式
| PGM-FI 電子燃油噴射
| 最大馬力
| 26 hp / 8,000 rpm
| 最大扭力
| 2.6 kg-m / 6,500 rpm
| 傳動規格
| 變速形式
| 往復式6檔
| 傳動方式
| 鏈條
| 懸吊裝置
| 前懸吊系統
| 43mm 倒立式
| 後懸吊系統
| Pro-Link 中置避震
| 車型
| CRF300 RALLY
| 車體規格
| 車長
| 2,230 mm
| 車寬
| 920 mm
| 車高
| 1,415 mm
| 座高
| 885 mm
| 軸距
| 1,455mm
| 裝備重量
| 153 kg
| 油箱容量
| 12.8 L
| 前輪尺寸
| 80/100-21
| 後輪尺寸
| 120/80-18
| 引擎規格
| 引擎型式
| 水冷四行程單汽缸
| 內徑×行程
| 76.0mm ╳ 63.0 mm
| 壓縮比
| 10.7 : 1
| 排氣量
| 286 c.c.
| 供油方式
| PGM-FI 電子燃油噴射
| 最大馬力
| 26 hp / 8,000 rpm
| 最大扭力
| 2.6 kg-m / 6,500 rpm
| 傳動規格
| 變速形式
| 往復式6檔
| 傳動方式
| 鏈條
| 懸吊裝置
| 前懸吊系統
| 43mm 倒立式
| 後懸吊系統
| Pro-Link 中置避震
*如本活動因不可抗力之特殊原因無法執行，Honda Taiwan & Honda Taiwan 所屬之經銷商 (Honda Motorcycle) 有權決定取消、終止、修改或暫停本活動。