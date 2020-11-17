Honda Motorcycle 2021 CRF300L/CRF300 RALLY導入確定

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Honda Motorcycle 2021 CRF300L/CRF300 RALLY導入確定

Carture 車勢文化

calendar_today2020-11-17 01:25:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Honda Taiwan為了持續實現「Be Your Wing」的品牌精神，致力滿足台灣消費者對於Honda大型重機商品與服務的期待為首要目標，並以為顧客建構完善的二輪環境為核心理念。
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Honda推動「6S」服務，包含「Sales、Service、Spare Part、Safety-riding、Security、Society」(銷售、服務、零件、安全駕駛課程、保險和道路救援服務、車主活動)，更為滿足Honda Motorcycle車主們對於產品線的需求，Honda Taiwan不斷努力深耕台灣市場，導入各式不同車款，現有販售高達19款二輪車款，其中不僅白牌車款到黃紅牌領域，當中更包含Urban、Adventure、Sports、Street、Cruiser等不同Life Style的車型，獲得許多喜愛Honda車迷朋友們好評。
而具有越野、走破性與探險功能的Adventure車款：X-ADV與CRF1100L Africa Twin等車款，更是台灣顧客近年來相當期待與重視的，為讓ADVENTURE級距商品更完整，Honda Taiwan於2020年11月16號正式發布2021 CRF300L與CRF300 RALLY，兩款皆具有十足純正的越野性能，採用286cc水冷單汽缸引擎，提供26hp馬力與2.6kg-m扭力的動力輸出，並搭配43mm倒立式前叉具260mm的作動行程配合輕巧的車身尺寸為挑戰各種崎嶇破碎的道路騎乘需求而生，配備方面更搭載後輪可關閉ABS、滑動離合器與檔位顯示等高階二輪科技，同時，286cc的排氣量更符合台灣大型重型機車路權，車主將在與CRF300L 或CRF300 RALLY體驗冒險旅途的樂趣中，兼顧通勤便利的需求，拓展更多未知道路的可能。Honda Taiwan將在2020年12月底至2021年3月於全國Honda Motorcycle銷售據點巡迴展出CRF300L、CRF300RALLY的實體車輛，並公布正式售價，預計2021年Q2開始交車。

CRF300L CRF300RALLY車輛規格

車型

 CRF300L
車體規格

2,230 mm
車寬

 820 mm
車高

 1,200 mm
座高

 880 mm
軸距

 1,455mm
裝備重量

 141 kg
油箱容量

 7.8 L
前輪尺寸

 80/100-21
後輪尺寸

 120/80-18
引擎規格

 引擎型式

 水冷四行程單汽缸
內徑×行程

 76.0mm ╳ 63.0 mm
壓縮比

 10.7 : 1
排氣量

 286 c.c.
供油方式

 PGM-FI 電子燃油噴射
最大馬力

26 hp / 8,000 rpm
最大扭力

 2.6 kg-m / 6,500 rpm
傳動規格

 變速形式

 往復式6檔
傳動方式

 鏈條
懸吊裝置

 前懸吊系統

 43mm 倒立式
後懸吊系統

 Pro-Link 中置避震
 

車型

 CRF300 RALLY
車體規格

 車長

 2,230 mm
車寬

 920 mm
車高

 1,415 mm
座高

 885 mm
軸距

 1,455mm
裝備重量

 153 kg
油箱容量

 12.8 L
前輪尺寸

 80/100-21
後輪尺寸

 120/80-18
引擎規格

 引擎型式

 水冷四行程單汽缸
內徑×行程

 76.0mm ╳ 63.0 mm
壓縮比

 10.7 : 1
排氣量

 286 c.c.
供油方式

 PGM-FI 電子燃油噴射
最大馬力

26 hp / 8,000 rpm
最大扭力

 2.6 kg-m / 6,500 rpm
傳動規格

 變速形式

 往復式6檔
傳動方式

 鏈條
懸吊裝置

 前懸吊系統

 43mm 倒立式
後懸吊系統

 Pro-Link 中置避震
 

 

*如本活動因不可抗力之特殊原因無法執行，Honda Taiwan & Honda Taiwan 所屬之經銷商 (Honda Motorcycle) 有權決定取消、終止、修改或暫停本活動。
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