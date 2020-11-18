受疫情衝擊 美國「殭屍企業」劇增！總負債近1.4兆美元
受疫情衝擊 美國「殭屍企業」劇增！總負債近1.4兆美元
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-18 12:17:56｜update2020-11-18 12:18:38
新型冠狀病毒（ COVID-19 ）對全球經濟造成劇烈衝各，美國《 CNBC 》5 月就指出，美國陷入嚴重的就業危機，殭屍企業雇用人數竟高達 220 萬人，在聯準會（ Fed ）的協助下才得以苟延殘喘，但不少企業卻成為負債累累、只能夠償還利息的「殭屍企業」。《彭博社》17 日對美國 3 千家大型上市公司的財務數據進行分析，發現疫情爆發以來，已有近 200 家企業淪為「殭屍」且負債累計近 1.4 兆美元。
《彭博社》報導指出，有些企業曾經是商場上的巨人，包括航空業者波音（ Boeing ）、郵輪集團嘉年華（ Carnival ）、達美航空（ Delta Air lines ），以及石油業者埃克森美孚（ Exxon Mobil ）和梅西百貨（Macy’s ），這些公司的收益都不足以支付利息費用。美國 3 千家大型企業中，有近 200 家公司成為淪為「殭屍」且根據彭博社數據分析，約 20% 的公司已經符合「殭屍企業」的定義，更嚴峻的情況是這些公司的資產負債總額自疫情爆發以來增加了 1 兆，使總負債達到 1.36 兆美元，遠比金融危機高峰時，殭屍公司負債的金額（約 5 千萬美元）還多。
《彭博社》指出，巨額負債對美國經濟復甦的影響深遠，聯準會（ Fed）為避免大量公司破產而購買公司債券，這或許幫助避免了經濟蕭條。但經濟學家們指出，幫助數以百計陷入困境的公司獲得實際上不受限制的信貸機會，決策者可能無意中導致資本流向生產效率低下的公司，從而抑制未來多年的就業和經濟增長。
全球管理公司阿波羅（ Apollo ）首席經濟學家斯洛克（ Torsten Slok ）警告，「我們已經應該自問，『這種無意中的後果是什麼？』」並指出 Fed 的明白為了穩定市場而介入，會導致出現許多殭屍公司，現在的問題就是：那些本該倒閉，但卻存活下來的公司會怎樣？《彭博社》報導指，並不是每個殭屍公司都永無翻身之日，新型冠狀病毒疫苗一旦開發成功，全球經濟恢復到正常狀態，許多因為疫情爆發而失去收入的公司很可能會走出低谷，甚至並不完全需要動用發債籌集的資金。