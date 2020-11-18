▲ 格上 Go Smart 與 Line Taxi 共推線上叫車服務，多重優惠看這裡

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格上 Go Smart App 剛上線的地圖版叫車服務「Smart Taxi」，提供消費者直覺式的操作介面。
Line Taxi 在雙北、台中、高雄等地擁有逾 6500 輛車隊規模，新入列的格上電動多元計程車初期鎖定雙北熱區營運。消費者透過格上 Go Smart 叫車，將同時享有三重優惠，首波預計有 Go Smart會員專屬的 50 元折價券，Line Taxi 也加倍提供 2 張 50 元新戶優惠券，註冊格上 Go Smart 會員還能立即使用短租、共享車、代駕、商旅專車等共 8000 元大禮包。
格上已有累積總里程逾 400 萬公里的電動車營運經驗，年底前將再投入 50 輛新電動車款 Nissan Leaf，為擴大電動多元計程車陣容，格上也推出 Leaf 車款 5 年租購方案，每月 23000 元起，首年免充電費的優惠措施。
至於司機最關心的充電問題，格上在雙北四大熱點區已陸續建置 10 座快充樁，分別位於新北市新店區（裕隆總部）、台北市中山區 （格上濱江總公司）、信義區（信義威秀）、板橋區（格上板橋驛站）及中正區（三創）。
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