名家論壇》李兆立／中天換照未過　新聞專業的勝利

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首先談「 7:0 」，其實這樣的結果，反而幫 NCC 確立了兩件事。
第一，基於客觀標準的「專業審查」是存在的。
面對換照申請，NCC 應該嚴格審查的是，該新聞台過去的表現是否「符合新聞專業」及「落實內控機制」，來提供社會大眾公正而正確的報導。
然而，中天不僅在過去六年總計違規 25 次，裁罰總額 1,153 萬元，兩大指標都是各新聞台之冠，前次 2014 年換照時，也同樣是因為違規和裁罰次數過高，差一點就換照不過，最後是加註「四大附款」來要求中天改善，才讓中天勉強續命，但依舊沒有好好把握這六年的補考機會，終於被死當。
換句話說，中天的新聞表現欠佳，是橫跨 12 年的另類「藍綠共識」。面對這樣的客觀事實，NCC 基於專業審查，出現7:0反而才是最正常的結果。
第二，排除政治干預的「獨立監理」是可行的。
即便從新聞專業的角度來看，中天這回換照不過是可以預期的，但在今天的審查會議前，大家仍擔憂 NCC 出現大轉彎，主因就是擔心各種政治考量與介入，干預了審查結果。
所幸，NCC 的備受外界矚目及關切的巨大壓力下，最後以「中天換照不通過」的結果證明了，不管民調顯示多少人支持通過換照，更不管私底下多對味，NCC 仍能獨立行使媒體監理的職責。該不過的，就是不過，沒有關說施壓的空間。
其次，NCC 在這次中天換照案中，展現了專業與獨立，確實讓台灣的新聞監理，向前邁進了一步。當然，要讓台灣擁有更健康的新聞環境，中天不是 NCC 唯一的課題，接下來的幾項功課，同樣期許 NCC 繼續發揮專業與獨立性。
第一個功課是「一視同仁」。這次中天換照審查過程中，社會確實出現「辦藍不辦綠」的質疑聲浪。因此，針對這次指出的媒體老闆不當干預新聞、新聞專業未落實、內控失靈等弊端，NCC 未來就要以同樣的標準來審視其他媒體，並積極督促改善，如此一來不僅能進一步提升新聞環境，也能弭平質疑聲浪，強化獨立監理的公信力。
第二個功課是「運用更多的監理工具」。長期以來，面對新聞環境的各種弊病，NCC 唯一的工具卻似乎只有「罰錢」，畢竟撤照茲事體大，換照又要等六年一次，為了避免未來又遇到中天這種「錢很多，罰不怕」的老闆，NCC 應該思考，好好運用目前法規就已賦予的政策工具。
例如，未來有任何要求媒體改善的事項，應該定期公布該媒體的改善進度，並同步公開 NCC 對應的政策作為，像是增加視導，要求提出檢討報告等，避免媒體換照後就這樣「由你玩六年」。
第三個功課是「思考線上新聞頻道如何納管」。中天換照失敗後，確實會承受失去電視新聞頻道使用權，以及附隨的收視和廣告收益。然而，中天仍然能以線上播出的形式，繼續對社會大眾播送其「新聞內容」，而不再受到 NCC 的監理，成為另類缺口。
對此，NCC 可參考德國最近通過的法案，未來新聞頻道在線上進行常態性的線性播出，同樣也要申請廣電許可執照，接受主管機關的監理管轄。中天近來早已在新聞時段大力宣傳期 YouTube 頻道，為轉戰預作準備。同理，NCC 的超前部署也該開始。
最後我們要強調，這項基於新聞專業的審查結果，不僅不會傷害新聞自由，反而是往台灣更健全的新聞環境，更向前跨了一步。
畢竟，沒有了 12 年來連莊「違規最多，裁罰最高」的中天當墊背，其他頻道的皮可要繃緊了。因此，這是新聞專業的勝利，當然就是台灣觀眾們的勝利。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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