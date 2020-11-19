柴油迷的最後淨土，Peugeot 3008 1.5L BlueHDi Allure+

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柴油迷的最後淨土，Peugeot 3008 1.5L BlueHDi Allure+

Carture 車勢文化

calendar_today2020-11-19 00:25:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
2004年台灣重新開放柴油自用小客車，一時間百家爭鳴，柴油引擎儼然是動能、節能與環保兼顧的新時代救贖，然而短短十年後柴油門事件旋即爆發，不惟福斯，就連賓士也深陷舞弊案情，本是當紅炸子雞的柴油車突然好比洪水猛獸，這下子，好不容易愛上了飽滿扭力與耗能優勢的柴油車迷究竟該何去何從？ 好在，我們還有Peugeot 3008 1.5L BlueHDi。
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身為歐陸少數未受柴油門事件影響的優等生車廠，Peugeot在柴油科技的領導地位無庸置疑，而最新力作1.5L BlueHDi引擎不僅通過各地益發嚴苛的排放標準，同時正陸續加入車系陣容之中，眼前的這輛3008 1.5L BlueHDi便為其一且備受期待，試想，將最受歡迎的中型SUV車格配上大扭力柴油動力輸出，那輕盈自在的駕馭感受豈止絕配？
將最受歡迎的中型SUV車格配上大扭力柴油動力輸出，正是眼前的Peugeot 3008 1.5L BlueHDi Allure+。
將最受歡迎的中型SUV車格配上大扭力柴油動力輸出，正是眼前的Peugeot 3008 1.5L BlueHDi Allure+。
話說回來，3008的美妙早已深植我們心底，帥勁凌厲的車身輪廓配上肌理分明的鈑件線條，前低後翹的蟄伏態勢是獅更似豹，而車室內一切更是精彩非凡，第二代i-cockpit座艙與其說汽車不如當飛行器看待更貼切，數位儀錶連同中央資訊顯示幕資訊量豐富卻也不致過度奪目，環抱駕駛者的第一人稱氛圍搭配小尺寸雙幅方向盤與冷冽的類金屬控鍵，卻以細膩軟質膠料鋪陳於控台、門版與排檔座周圍，再連同設計與坐姿俱優的美型座椅，你說它是家庭用車理所當然，要稱之個人化座駕亦無不可，而這些，向來都是3008讓我們如癡如醉的理由。

3008本以仿生的蟄伏態勢引人入勝，這也是我們對其始終愛不釋手的理由。
3008本以仿生的蟄伏態勢引人入勝，這也是我們對其始終愛不釋手的理由。
不規則的獅爪意象Full LED頭燈組，搭配銳利卻不失優雅的鈑件輪廓，形塑絕難錯認的前臉印象。
不規則的獅爪意象Full LED頭燈組，搭配銳利卻不失優雅的鈑件輪廓，形塑絕難錯認的前臉印象。
225/55 R18五幅多肋式胎圈組，搭配防刮塑料、鍍鉻飾條與烤漆鈑件穿插的設計手法，讓車側線條豐富且和諧。
225/55 R18五幅多肋式胎圈組，搭配防刮塑料、鍍鉻飾條與烤漆鈑件穿插的設計手法，讓車側線條豐富且和諧。
3008堪稱最帥的中型SUV，而且沒有之一！
3008堪稱最帥的中型SUV，而且沒有之一！
第二代i-cockpit座艙要說是車，不如稱之似飛行器更恰當。
第二代i-cockpit座艙要說是車，不如稱之似飛行器更恰當。
駕駛者導向的第一人稱座艙氛圍，搭配小尺寸方向盤、時髦座椅設計以及優異用料後根本愛車人天菜。
駕駛者導向的第一人稱座艙氛圍，搭配小尺寸方向盤、時髦座椅設計以及優異用料後根本愛車人天菜。
至於這次新增的1.5L BlueHDi柴油引擎，與3008想當然爾再度擦出燦爛火花，130匹與30.6公斤米輸出是其次，油門踩下，由EAT8八速手自排變速系統傳來的紮實推力才是見獵心喜的原因，力道飽滿理所當然，再加速憑藉綿密齒比依舊一氣呵成，一般常用速域內很難感到力有未逮，同時還附上每公升18.4km的平均油耗，這可是一輛能夠滿載家人快樂出遊的休旅呢，你哪可能還懷抱絲毫缺憾？

Peugeot 3008 1.5L BlueHDi受惠於飽滿扭力，一般常用速域加速力道源源不絕。
Peugeot 3008 1.5L BlueHDi受惠於飽滿扭力，一般常用速域加速力道源源不絕。
1.5L BlueHDi柴油引擎具備130匹與30.6公斤米輸出，更帶來每公升18.4km的優異平均油耗。
1.5L BlueHDi柴油引擎具備130匹與30.6公斤米輸出，更帶來每公升18.4km的優異平均油耗。
EAT8八速手自排變速系統具備換擋撥片，但我更想讓你回味一下上方整排美麗細緻的多功能控鍵。
EAT8八速手自排變速系統具備換擋撥片，但我更想讓你回味一下上方整排美麗細緻的多功能控鍵。
而3008令人回味再三的，向來還有那心隨意轉的循跡表現，你知道一般SUV的，長手長腳外加身材壯碩在彎中難免略顯猶疑，但3008 1.5L BlueHDi完全不一樣，法蘭西血統外加Peugeot工程師簡直天賦般的底盤設定，你仍感覺得出重心較掀背車略高，但就是不會綁手綁腳，看見彎，收油丟進去，然後順著彎頂點從容滑過順勢再補點油，壓根像是吃飯喝水一般順理成章，難能可貴的是，這車依舊保有極為討喜的舒適性，一如多數法系車，總能將崎嶇與碎震弭平得剛剛好，對於這種經常坐進一家大小的車來說，當然更顯美妙。

即便重心略高，彎中姿態仍然一派美妙。
即便重心略高，彎中姿態仍然一派美妙。
不僅行駛時舒適度絕佳，後座空間以及座椅設定也同樣讓人滿意。
不僅行駛時舒適度絕佳，後座空間以及座椅設定也同樣讓人滿意。
行李廂一般狀態下計有540升，若將後座椅背放倒更能換得1482升的大容積。
行李廂一般狀態下計有540升，若將後座椅背放倒更能換得1482升的大容積。
然後身為車系新增戰力，3008 1.5L BlueHDi恰好卡住最甜蜜的位置，以單一Allure+車型滿足柴油SUV愛好者，訂價與3008 1.6L PureTech Allure同為146.8萬元，甚至還多了Full LED高科技頭燈、電動啟閉尾門、後保桿排氣管風格套件及鑽黑烤漆車頂等超過12萬元配備，至於ACC主動式定速巡航、ASB主動式煞車輔助系統、FCW前方車距警示以及ISA智慧型速率調整等ADAS先進駕駛輔助機制同樣列為標配，無論安全或享樂面面俱到，滿足新世代買家的一切需求。

ACC主動式定速巡航當然是3008 1.5L BlueHDi Allure+的標配，與此同時也能欣賞其細膩精緻的數位儀錶顯示。
ACC主動式定速巡航當然是3008 1.5L BlueHDi Allure+的標配，與此同時也能欣賞其細膩精緻的數位儀錶顯示。
多項ADAS先進駕駛輔助機制在3008 1.5L BlueHDi Allure+上頭也同樣得見。
多項ADAS先進駕駛輔助機制在3008 1.5L BlueHDi Allure+上頭也同樣得見。
極為實用的手機無線充電座，也是3008 1.5L BlueHDi Allure+的標準配備。
極為實用的手機無線充電座，也是3008 1.5L BlueHDi Allure+的標準配備。
所以說，鍾情於柴油引擎的買家可別再怨嘆無車可買了，儘管各品牌柴油車型越見縮減，但起碼Peugeot以及寶嘉聯合對此可是誠意十足，更別說3008向來都是我們心目中最誘人的中型SUV，兩兩相乘，要選個性化柴油休旅，捨3008 1.5L BlueHDi還有其誰？
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