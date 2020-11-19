柴油迷的最後淨土，Peugeot 3008 1.5L BlueHDi Allure+

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身為歐陸少數未受柴油門事件影響的優等生車廠，Peugeot在柴油科技的領導地位無庸置疑，而最新力作1.5L BlueHDi引擎不僅通過各地益發嚴苛的排放標準，同時正陸續加入車系陣容之中，眼前的這輛3008 1.5L BlueHDi便為其一且備受期待，試想，將最受歡迎的中型SUV車格配上大扭力柴油動力輸出，那輕盈自在的駕馭感受豈止絕配？
話說回來，3008的美妙早已深植我們心底，帥勁凌厲的車身輪廓配上肌理分明的鈑件線條，前低後翹的蟄伏態勢是獅更似豹，而車室內一切更是精彩非凡，第二代i-cockpit座艙與其說汽車不如當飛行器看待更貼切，數位儀錶連同中央資訊顯示幕資訊量豐富卻也不致過度奪目，環抱駕駛者的第一人稱氛圍搭配小尺寸雙幅方向盤與冷冽的類金屬控鍵，卻以細膩軟質膠料鋪陳於控台、門版與排檔座周圍，再連同設計與坐姿俱優的美型座椅，你說它是家庭用車理所當然，要稱之個人化座駕亦無不可，而這些，向來都是3008讓我們如癡如醉的理由。
至於這次新增的1.5L BlueHDi柴油引擎，與3008想當然爾再度擦出燦爛火花，130匹與30.6公斤米輸出是其次，油門踩下，由EAT8八速手自排變速系統傳來的紮實推力才是見獵心喜的原因，力道飽滿理所當然，再加速憑藉綿密齒比依舊一氣呵成，一般常用速域內很難感到力有未逮，同時還附上每公升18.4km的平均油耗，這可是一輛能夠滿載家人快樂出遊的休旅呢，你哪可能還懷抱絲毫缺憾？
而3008令人回味再三的，向來還有那心隨意轉的循跡表現，你知道一般SUV的，長手長腳外加身材壯碩在彎中難免略顯猶疑，但3008 1.5L BlueHDi完全不一樣，法蘭西血統外加Peugeot工程師簡直天賦般的底盤設定，你仍感覺得出重心較掀背車略高，但就是不會綁手綁腳，看見彎，收油丟進去，然後順著彎頂點從容滑過順勢再補點油，壓根像是吃飯喝水一般順理成章，難能可貴的是，這車依舊保有極為討喜的舒適性，一如多數法系車，總能將崎嶇與碎震弭平得剛剛好，對於這種經常坐進一家大小的車來說，當然更顯美妙。
然後身為車系新增戰力，3008 1.5L BlueHDi恰好卡住最甜蜜的位置，以單一Allure+車型滿足柴油SUV愛好者，訂價與3008 1.6L PureTech Allure同為146.8萬元，甚至還多了Full LED高科技頭燈、電動啟閉尾門、後保桿排氣管風格套件及鑽黑烤漆車頂等超過12萬元配備，至於ACC主動式定速巡航、ASB主動式煞車輔助系統、FCW前方車距警示以及ISA智慧型速率調整等ADAS先進駕駛輔助機制同樣列為標配，無論安全或享樂面面俱到，滿足新世代買家的一切需求。
所以說，鍾情於柴油引擎的買家可別再怨嘆無車可買了，儘管各品牌柴油車型越見縮減，但起碼Peugeot以及寶嘉聯合對此可是誠意十足，更別說3008向來都是我們心目中最誘人的中型SUV，兩兩相乘，要選個性化柴油休旅，捨3008 1.5L BlueHDi還有其誰？