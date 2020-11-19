超多配備、超大空間、超佛價格的Skoda Superb，122.9萬元起改款上市

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Superb自2000年正式推出以來，歷經二次大改款，至2019年底全球共賣出將近135萬輛；尤其是現行的第三代更是大幅超越前面兩代，預計在第四代推出之前可突破100萬輛的銷售佳績！
擁有4869X1864X1469mm的車身尺碼，配上高達625公升的行李箱容積，Superb的大空間向來令人讚嘆，此次改款重點除了在引擎動力的調整、車型組合更多元之外，在原先的基礎上更增添許多現代化新科技，讓這款超級房車更加卓越。無怪乎能被德國權威雜誌auto motor und sport讀者票選為「The Best Car 2020」!
Skoda首次搭配豪華車等級的Matrix LED智慧複眼頭燈組，擁有14顆LED單體，搭配位於擋風玻璃上方的攝影機，精密計算出前方的路況與車況，以最即時的方式調整每一顆LED單體的亮度變化，無論是前方車輛或是對向來車的車速如何變化，都能夠藉由這套智慧複眼頭燈科技清楚且即時地調整，避免對前車或來車造成視覺困擾，再搭配角燈以及擁有四顆LED的前霧燈，過彎時的光線亮度以及角度也會隨之調整，讓Superb的行車安全提到最高旗艦等級。
當然除了安全外，全LED頭燈也擁有外觀精緻、壽命長、抗震以及亮度可隨時調整的優點。Matrix LED智慧複眼頭燈，目前僅採用在高級豪華房車上，此次在Skoda Superb上便已經列入配備清單之中，堪稱是傲視同級競爭對手！而拜擋風玻璃的攝影機之賜，Superb改款新車的Lane Assist車道維持及偏移輔助功能也得以更加完善。至於尾燈部分同樣擁有LED元素，每側64顆LED燈組不僅在辨識度上更加提升，於Leaving Home/ Coming Home的燈光展演功能部分更展現出如呼吸般的順暢啟閉，加上動態序列式方向燈，充分彰顯旗艦車的氣勢與豪華質感。
為了讓消費者能夠擁有最多元的選擇空間，Skoda Taiwan這次特地端出三種引擎動力、三種底盤設定、兩種傳動模式以及兩種車身型態等，共計六種選項。以引擎動力而言，全新的1.5 TSI引擎具備ACT汽缸歇止裝置，提供150匹最大動力；進階版的2.0 TSI則有190匹與272匹兩種動力， 190匹馬力搭配SportLine車款，屬於運動化底盤，底盤高度和1.5 TSI車型相比降低1.5cm，內裝亦配合三輻式跑車平把式方向盤以及桶型座椅，充分彰顯其性格小生的運動魅力。這具2.0 TSI引擎還配備B循環模式，此種優化的循環燃燒模式乃透過可變汽門正時系統縮短進氣時間，降低壓縮比，以減少燃油消耗，適用於定速巡航以及下坡行駛，但在引擎高負荷狀態時，又可回復成一般內燃機狀態，提供充足的動力。至於272匹動力的2.0 TSI車款則為最頂旗艦規格，採取四輪傳動模式 (第五代Haldex系統)，並搭配DCC電子可調懸吊系統底盤。在最高旗艦部分，房車車型為L&K豪華精緻；Combi旅行車型則為SportLine升級版的SportPlus最佳性能操控設定，以滿足各種不同喜好的消費者。
然而，無論是哪一種規格，搭載MQB底盤的Superb在安全方面皆屬最高等級：9顆氣囊、全速域ACC、Front Assist後方來車警示系統、MKB二次碰撞預煞系統，皆納入全車系標準配備之列。
此次Suprb改款新車不僅在頭燈科技上面大幅提升，針對螢幕主機也同樣升級至CNS3.0 第三代資訊娛樂系統。這套系統除了增加原廠導航系統之外，Skoda Taiwan也特地規劃與台灣市場相符的真人語音，讓車主在使用這部主機時備感親切。第三代資訊娛樂系統將螢幕擴大至9.2吋，採用全繁體中文介面，除此之外，尚擁有「手勢滑移」、「自訂首頁」以及「自訂我的最愛」等功能，堪稱是目前同級車唯一具備。與智慧型手機相同的直覺操作設計，讓消費者可以擺脫傳統的旋鈕，亦成為Superb這款最新旗艦的一大特色。若希望更能凸顯個人特色，車主還可選配數位儀表 (選配價新台幣三萬元)，在駕駛艙儀表板上同步接收導航等各項資訊。
Superb改款新車的內裝設計也令人耳目一新：排檔區與中控台都採用高質感的類3D飾板；有10色可選的內裝氛圍燈自中控台延伸至前後門把，增添這款旗艦的豪華與精緻感。此次並因應科技風潮新增Type-C以及Type-A充電插槽各一，滿足現代人為自己3C產品充電需求。方向盤設計也依車型區分為：懸浮式飛梭滾輪多功能方向盤與SportLine車型專屬的三幅式跑車平把方向盤。
座椅部分同樣區隔出舒適豪華型的黑色真皮座椅 (頂規的L&K車型為棕色/黑色雙色)、SportLine與頂規的SportPlus則為黑色Alcantara真皮滾白縫線的專屬雙前座跑車座椅。無論哪種車型雙前座都具備座八向電動調整功能；SportLine與頂規的SportPlus右前座亦具備三組記憶模式；非SportLine車型則因為搭配後座電動調整前乘客座裝置，所以無法搭配右前座椅記憶模式，以免造成設定上的衝突。不過在2.0 TSI以上的車款都加入雙前座電熱功能。可以說這次Superb改款新車為各種需求的消費者提供全方位選擇！
Superb改款新車不僅在頭燈科技以及內裝設計上傲視同級競爭對手，在車尾的著墨亦讓人稱道不已。橫貫行李箱蓋的飾條上加上Skoda英文字母，搭配全LED尾燈組，旗艦車款的霸氣油然而生。首次搭載智慧體感電動啟閉尾門，讓習慣手上大包小包的消費者開行李廂時不再手忙腳亂，它同時具備開啟高度設定及防夾功能，可以針對停車位高度進行設定也避免誤觸時的危險。更貼心的是，在開啟行李廂時，車內蓋板會同時內縮，讓車主放置物品更為輕鬆；除了折疊式掛勾以及可固定物品的折疊式魔鬼氈等聰明巧思設計外，Combi旅行車款還設計了附收納盒的行李廂多層活動式地板，充分滿足Combi車主需求。
以歐洲原裝進口血統登台的Superb改款新車不僅在車頭造型修改得更為立體霸氣，更增添許多最新科技，搭配原有的完善安全配備，以及可充分滿足個人需求的六種車款選擇， 預計將再度引發銷售熱潮。
Skoda Superb售價 (新台幣萬元)
| 車型
| 售價 (新台幣萬元)
| 1.5 TSI
| 2.0 TSI SportLine
| 2.0 TSI L&K
| 2.0 TSI SportPlus
| Limo房車
| 建議售價
| 122.9
| 149.9
| 169.9
| NA
| 上市優惠價
| 119.9
| 146.9
| 166.9
| Combi旅行車
| 建議售價
| 132.9
| 159.9
| NA
| 172.9
| 上市優惠價
| 129.9
| 156.9
| 169.9