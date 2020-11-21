分析美中貿易戰將持續　專家：關稅不是拜登唯一的武器

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文章並指出，川普鍾情於「武器化」關稅，頻頻以加徵關稅打擊中方，但看在拜登及民主黨人眼裡，「中國貿易不公平」的判斷雖然沒錯，可揮舞關稅大棒來威脅中國並非良方，可能會轉而利用貿易爭端解決機制、集體談判以及國內稅收政策來支持美國企業，或是把關稅措施集中針對有確切證據存在不公平貿易的部分，而不是「一刀切」的徵收，讓美企及美國國民連帶受到傷害。
香港科技大學經濟系首席教授朴之水（ Albert Park ）則認為，拜登應是「制度主義者」，可能會支持改革世貿組織，聯合其他國家對中國施壓，而拜登最近關於全球最大自貿協議（RCEP）的言論似乎也印證了這點，拜登聲稱，美國佔全球貿易量的 25% ，需聯合其他民主國家以制定全球貿易新規則，避免讓中國或其他國家決定。
赫夫鮑爾和佩吉-賈勒特等專家也推估，人權問題和地區安全可能將取代貿易，成為拜登對中政策的「主菜」，從貿易問題轉向在更深層問題上與中國對抗，包括人權和地區安全，這在當前的環境下，不僅合乎心意，而且政治上也有利可圖。
文末亦點出，中國在川普眼中，可能是一隻吃人的老虎；但在拜登的眼裡，也許就是一隻可控的豹子。貿易戰或許會更換武器、目標、策略，但應會以不同形式持續下去，因為這不是一場「始於川普，終於川普」的戰爭，而是已演變成「第二次冷戰」的一部分，即使戰況有起伏，但美中關係要回到布希和歐巴馬時代則具備相當難度。