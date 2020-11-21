分析美中貿易戰將持續　專家：關稅不是拜登唯一的武器

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

分析美中貿易戰將持續　專家：關稅不是拜登唯一的武器

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-21 11:54:01｜update2020-11-21 11:56:56

▲拜登上任是否代表會與中國全面言和？部分專家認為不見得。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登上任是否代表會與中國全面言和？部分專家認為不見得。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統選舉大勢底定，民主黨候選人拜登料將於明年 1 月入主白宮，成為第 46 任美國總統。外界認為，拜登上台後，對中國的政策應該會比川普和緩的多，但也有專家指出，這不意味著美中貿易戰之類的爭端會就此落幕，因為貿易戰並非是一場「始於川普，終於川普」的戰爭，而是源自美中之間戰略競爭的深厚背景；屆時拜登不排除會使出關稅以外的新武器，藉以牽制中國。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《BBC》引述多位國際問題專家分析，雖然川普與拜登，在個性、做法、背景各方面都截然不同，但拜登上任後，基本的抗中方針不會改變。經濟學人智庫( EIU )分析師伊莫金·佩吉-賈勒特( Imogen Page-Jarrett )認為， 2 個大國越視對方為戰略競爭對手，對中施壓也越能獲得美國跨黨派支持；彼得森國際經濟研究所的赫夫鮑爾( Gary Hufbauer )也預測，美中貿易戰將會持續，甚至直到拜登任期結束後仍存在。
文章並指出，川普鍾情於「武器化」關稅，頻頻以加徵關稅打擊中方，但看在拜登及民主黨人眼裡，「中國貿易不公平」的判斷雖然沒錯，可揮舞關稅大棒來威脅中國並非良方，可能會轉而利用貿易爭端解決機制、集體談判以及國內稅收政策來支持美國企業，或是把關稅措施集中針對有確切證據存在不公平貿易的部分，而不是「一刀切」的徵收，讓美企及美國國民連帶受到傷害。

香港科技大學經濟系首席教授朴之水（ Albert Park ）則認為，拜登應是「制度主義者」，可能會支持改革世貿組織，聯合其他國家對中國施壓，而拜登最近關於全球最大自貿協議（RCEP）的言論似乎也印證了這點，拜登聲稱，美國佔全球貿易量的 25% ，需聯合其他民主國家以制定全球貿易新規則，避免讓中國或其他國家決定。

赫夫鮑爾和佩吉-賈勒特等專家也推估，人權問題和地區安全可能將取代貿易，成為拜登對中政策的「主菜」，從貿易問題轉向在更深層問題上與中國對抗，包括人權和地區安全，這在當前的環境下，不僅合乎心意，而且政治上也有利可圖。
文末亦點出，中國在川普眼中，可能是一隻吃人的老虎；但在拜登的眼裡，也許就是一隻可控的豹子。貿易戰或許會更換武器、目標、策略，但應會以不同形式持續下去，因為這不是一場「始於川普，終於川普」的戰爭，而是已演變成「第二次冷戰」的一部分，即使戰況有起伏，但美中關係要回到布希和歐巴馬時代則具備相當難度。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
中天新聞恐成絕響！您覺得哪個節目最經典？

中天新聞恐成絕響！您覺得哪個節目最經典？

繼續作答
您是否同意調降修憲門檻？

您是否同意調降修憲門檻？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀