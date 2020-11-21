警民攜手力無窮　黃敏惠表揚績優守望相助隊員

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警民攜手力無窮　黃敏惠表揚績優守望相助隊員

記者吳晉輝/嘉義報導

calendar_today2020-11-21 16:40:00

警民攜手力無窮　黃敏惠表揚績優守望相助隊員
▲嘉市府公開表揚19名績優隊員，同時頒發獎狀及獎勵金。〔圖／嘉市府提供2020.11.21〕
為強化各守望相助隊之間的交流，嘉義市府21日，在市立棒球場南側停車場，舉行109年度守望相助示範觀摩活動。由黃敏惠市長親自主持校閱，並公開表揚19名績優隊員，同時頒發獎狀及獎勵金，感謝他們平時無私地為地方治安付出。
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黃敏惠表示，城市治安有賴警民合作協力，才能建構綿密的社會安全網，目前嘉義市一共有11個守望相助隊，隊員們長期犧牲休息時間，自發性協助警方巡邏、守望社區鄰里、維護交通秩序、提供犯罪線索、消防救災與急難救護、家庭暴力及兒少虐待通報等工作，實在令人敬佩。
黃敏惠提到，自己每年不缺席，堅持到場為守望相助隊加油打氣，表達最大敬意與感謝，因為他們是站在第一線與民眾接觸的人員，維護地方安全及社會秩序。若說台灣最美的風景是人，那麼人最美的風景便是在社區，而社區最大的力量，就是守望相助隊，這種互助合作精神，最為難能可貴。
嘉義市警局表示，19名受表揚隊員中有8位女性，展現巾幗不讓鬚眉的風采。這次示範觀摩活動，由市警局第二分局與東川里守望相助隊合作辦理，以行動劇方式，呈現巡守員平時防竊演練、家庭暴力防治，以及社區防災宣導等狀況，除增進各隊協勤要領外，也分享彼此經驗，守護市朋友民平安；東川里守望相助隊成立於民國81年，由隊長傅大偉和社區熱心人士共同發起，至今已有28年，現有成員共75名，對於地方治安及交通維護工作，貢獻良多。
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