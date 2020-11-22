「安全帶插扣」能騙過安全帶未繫感知器，未必能騙過死神的招喚，該立法禁賣禁用了！

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「安全帶插扣」能騙過安全帶未繫感知器，未必能騙過死神的招喚，該立法禁賣禁用了！

Carture 車勢文化

calendar_today2020-11-22 21:25:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
即使法規明文規定搭乘汽車無論前後座都需要繫上安全帶，但顯然在台灣上車不繫安全帶的人比比皆是，這幾年甚至有廠商開發出欺騙安全帶未繫感知器，以及欺騙自己的「安全帶插扣」，讓安全帶未繫警示音失能，但騙得過車輛感知器，卻未必騙得過死神的招喚！
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各大拍賣網站可以輕易搜到各種「安全帶插扣」。
各大拍賣網站可以輕易搜到各種「安全帶插扣」。
又有交通意外造成乘客噴出車外身亡的新聞，新聞中表示該車使用了「安全帶插扣」，來騙過安全帶未繫感知器，避免警示音，怪的是交通與警察相關單位平時都說車輛改裝、加裝各種零配件，都需要合乎安全規範，但「安全帶插扣」怎能販售與使用呢？是不是應該修法禁止了！
 

汽車安全帶發展已久，是一切乘客於車內之安全防護的根基，上車就該繫上安全帶，這些事早已老生常談，時至今日汽車安全科技越來越先進，一堆人買車要求安全輔助科技得滿配、車身結構得用最硬的材質，但不繫安全帶也是枉然。

車輛各項安全科技再多，未繫安全帶都是枉然。
車輛各項安全科技再多，未繫安全帶都是枉然。
根據道路交通管理處罰條例第 31 條規定：汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人新臺幣一千五百元罰鍰。但營業大客車、計程車或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，處罰該乘客；有關其安全帶之正確使用、實施方式、因特殊事由未能依規定繫安全帶之處理、宣導及其他應遵行事項之辦法，由交通部定之。

 

汽車行駛於高速公路或快速公路違反前項規定者，處駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。但營業大客車、計程車或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，處罰該乘客。

無論是坐在車內哪個位置都開繫上安全帶。
無論是坐在車內哪個位置都開繫上安全帶。
即使法規實行多年，宣導與稽查明顯不彰，才會導致憾事頻傳，追根究柢，台灣民眾普遍對用車安全的觀念仍不足，不繫安全帶的理由千百種，有需求就會有市場，廠商順應市場開發出「安全帶插扣」也就不奇怪了，但是在改變台灣民眾普遍觀念前，先立法禁賣、禁用「安全帶插扣」是必要的！

 
最後還是奉勸各位「上車繫上安全帶、平安上路有保障」，別再用這種自欺欺人的致命物品了！
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