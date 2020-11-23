民團提地方議會不分區　箭指國民黨與地方派系

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對此，台灣公民陣線副秘書長陳估熊表示，這次沒有邀請國民黨立委，他們判斷這是與國民黨派系利益衝突的。經濟民主連合會長林秀幸表示，國民黨在地方執政者與中國交往也比較密切，這個議案與國民黨利益衝突，按常理判斷，並沒有邀請他們。
他們指出，2014年九合一大選中，國民兩黨於地方議會選舉所得總票數相近（國448萬：民451萬），民進黨卻只取得國民黨2/3的議員席次（國386席：民291席）；在2016總統選舉後，台灣全國與地方的席次矛盾來到了前所未有的高點：擁有44%政黨票的民進黨，卻只有32%的地方議會席次；僅有27%政黨票的國民黨，卻掌握42%的地方議會席次。
他們指出，台灣自1992年第二屆立法委員選舉後，便有不分區政黨票制度，自2008年選出的第七屆立法委員起，席次總數為113席，任期4年，選制則採用單一選區兩票制至今，國人已相當習慣國會選舉兩票之制度。不分區立法委員也從1992年之近22%提升到30%，其重要性也與日俱增，政黨推出之政黨名單（Party List）亦成為選民關注重點，也激勵各政黨為吸引、爭取選民認同，推出具有全國代表性之名單，使政黨政治與政黨競爭，更臻於完備。同時因政黨競爭、婦女保障名額，多元、弱勢、少數、不同利害團體倡議意見得以進入國會之中，亦增加和區域立委不同的視野與觀點。
他們表示，參考不分區制度在國會發揮一定正面效果，他們主張應於台灣地方議會納入部分不分區政黨比例代表，以求深化民主改革，強化地方之政黨政治，充實以全直轄市或縣(市)為視野之議員選舉及公民論政空間，強化地方政治多元人才參選管道，改進選舉風氣與選舉文化。
林秀幸說，台灣政治的軟肋就是地方政治，中國曾跳過台灣中央政府直接對地方，這是中國對台灣攻擊的最短路徑。
范雲表示，地方議會納入不分區的法案已經準備好了。如果要深入台灣民主需要地方政治2.0。地方政黨政治是模糊的，很多都是靠樁腳綁資源。即使派系有各自的立場，但不分區的政黨政治必須告訴大家不同的政黨他們的主張是什麼。國會裡面的吳斯懷有很多人監督，但地方政治的吳斯懷卻沒有人監督。
邱顯智表示，應該透過政黨認同、不分區的議員讓年輕有志的青年也能進入議會。
台灣議會觀察聯盟發起人吳嘉恩表示，他們在台南市議會開始監督時，引起很大迴響。也因為有人監督、觀察，台南市議會也修改議事規則，出席率也提高。這對台南的政治是正向發展。他們希望未來與地方NGO、社區大學一起努力讓地方基層照亮地方政治。
新聞來源為Newtalk 新頭殼