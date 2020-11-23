店員變身房仲達人　李尚陽創10萬月收

「如果沒有轉戰房仲經紀人，我永遠不會知道自己可以進步這麼多、可以有這樣的表現。」畢業後留在家中幫忙的李尚陽，一年多前選擇從乾貨鋪店員變身房仲經紀人，挑戰百萬年薪。入行一年不僅連升5級，從菜鳥變襄理，還不斷推升月收入最高紀錄到10萬元，爸媽和女友都為他的成長感到欣慰和開心。

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勇敢跳脫舒適圈 成就單月最高10萬元收入！

李尚陽家中經營進口乾貨舖近三十年時間，在鄰里間相當有人氣，他坦言，「當初回家幫忙，其實只是爭取多點時間找工作，沒想到一晃眼就過了五年。」後來經由在永慶房屋當祕書的女朋友推薦，加上爸媽也鼓勵他「趁年輕多闖闖」，他勇敢跨出舒適圈，轉戰房仲經紀人，給自己一個更好的機會。





李尚陽說起自己初試房仲經紀人就能繳出漂亮成績單，都得感謝手把手教他的專屬師父和不藏私的學長姐，以及讓他可以安心學習的「前9個月5萬元」的保障。





「一開始到永慶房屋真的有點焦慮不安！」他笑說，自己沒有在外工作過，過去的人脈資源也是爸媽的，雖然工作5年了，但骨子裡還是剛畢業的社會新鮮人！好在專屬師父張容慈很照顧，從認識商圈、買賣流程、到服務客戶的眉角，她都沒有保留的全部傳授，讓我放下心中很多的擔心。



▲李尚陽(圖右)感謝師父張容慈(圖左)的帶領，讓他獲得人生第一條「百萬戰將彩帶」的肯定。（圖／資料照片）

「品牌」+「科技」雙助攻 經紀人效率UP!





「我們公司被稱為『科技房仲』可是真材實料！它讓我們有效率的服務客戶，是我們能兼顧工作與生活的最大關鍵！」李尚陽指出。





永慶創新科技工具讓客戶走到哪、看到哪，「實境找房」讓消費者720度全景看屋，搭配Google街景模式，彷彿親臨現場，一口氣把大環境、小環境都看完了，加快了客戶的決策速度，也大幅提升成交機會，業績當然蒸蒸日上。





李尚陽笑說，原本很擔心到底要去哪裡找源源不絕買得起房子的客戶，幸好永慶房屋總是跟消費者站在一起的好形象，吸引大批有需求的客戶主動上門洽詢。





而李尚陽的努力和付出，也讓他改寫「單月最高10萬元收入」的個人紀錄，幫客戶圓夢的滿滿成就感，也成為他繼續前進的動力。





揮別高工時！ 生活、工作都精采





不單如此，到職一年多的李尚陽還時常與在永慶房屋任職秘書的女友一起休假，平常下班也常一起吃飯、看電影，讓身邊朋友羨慕不已。就連「前老闆」李爸爸也常常虧他：「怎麼常常看到你出去玩？小心業績沒達標！」





他開心地說，「我們公司鼓勵『聰明工作．健康生活』，所以有『彈性工作8小時』制度，無論是晚上要聚餐，還是早上要先運動、再進門市，只要事先跟店長溝通好，且做好份內事，就能彈性選擇三種班別時段，讓我兼顧工作和生活。」而李尚陽的親朋好友，也因為他而翻轉對房仲業的高工時陋習、勞碌等刻板的印象。



▲李尚陽(圖左)和秘書女友善用彈性工作8小時制度，經常四處旅行。（圖／資料照片）

樂於享受工作挑戰 成功品味夢想人生





今年9月獲得人生第一條「百萬戰將」紅彩帶肯定的李尚陽，感謝轉換跑道時家人和女友的支持與鼓勵，他坦言，很開心當初選對公司，讓收入翻了2到3倍，連家中父母也覺得他待人處事變得成熟穩重，很以他為榮。





「老實說，雖然我的事業才起步，還有很多進步的空間，但經紀人工作讓我更有自信了，很喜歡現在的狀態。」李尚陽露出燦爛笑容分享。



