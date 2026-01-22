美國總統川普（Donald Trump），當地時間週三在瑞士達沃斯與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤，事後在自家社群平台上宣布，已與北約針對格陵蘭問題形成協議框架，所以美國不會按照原定計畫，於2月1日對歐洲8個國家開徵相關關稅。

川普在社群上發文，指出美國已就格陵蘭島乃至整個北極地區，與北約達成未來協議框架，如果該方案最終達成，將對美國和所有北約國家都大有益處。

川普提到，他正與有關方面，就美國導彈防禦系統「金穹」（Golden Dome）與格陵蘭島相關事宜展開更多討論。



川普並透露，目前雙方正針對格陵蘭島進一步磋商，美國副總統范斯（JD Vance）、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及其他相關人員將負責談判，並直接向川普滙報。

在本次飛往瑞士之前，川普曾威脅要從2月1日起，為了格陵蘭問題，對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭等，反對美國掌握該島的歐洲國家，加徵10%關稅，並於6月1日起增加至25%。

