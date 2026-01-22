隨著2025-26球季NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日臨近，金州勇士隊正面臨隊史最艱難的抉擇之一。球隊主力前鋒吉米巴特勒（Jimmy Butler）於周二對陣熱火隊的比賽中不幸遭遇右膝十字韌帶（ACL）斷裂，確定賽季報銷，這不僅終結了他本季場均20.1分的強勢表現，也讓勇士原本好轉的爭冠前景蒙上陰影。對此，《CBS Sports》資深記者山姆奎恩（Sam Quinn）撰文分析了勇士在失去巴特勒後的交易選項，其中最引人注目的莫過於送走當家球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）的「推倒重建」方案，讓他去和昔日戰友「KD」杜蘭特（Kevin Durant）聯手，追求生涯第五冠。
CBS大膽建議：柯瑞與杜蘭特在休士頓重聚？
奎恩在文章中分析，雖然勇士原則上絕不會交易柯瑞，除非他本人提出請求，但現實是勇士目前的奪冠窗口已趨近關閉：「他所取得的成就幾乎超過了NBA史上任何一位球員。他不需要更多的冠軍戒指、更多的金錢、更多的高光時刻，或更多任何東西。但萬一他真的想要這些，萬一他想在身體允許的情況下繼續爭冠，萬一他內心深處覺得在勇士隊這已不可能，我們至少應該探討一下可能的交易方案。」隨後直言，若柯瑞仍希望在生涯末年追求冠軍，加盟目前的西區強權休士頓火箭將是籃球層面上最理想的選擇。
柯瑞若轉戰火箭，將與凱文杜蘭特再度聯手。杜蘭特此前已透過交易加盟火箭，並與長人申京（Alperen Sengun）等人組成具備高度競爭力的核心。奎恩預測若交易達成，火箭將擁有全聯盟最強的先發五人陣容：柯瑞、杜蘭特、申京、湯普森（Amen Thompson）以及塔里伊森（Tari Eason）。
勇士可藉此換回年輕長人小史密斯（Jabari Smith Jr.）、潛力新秀謝潑德（Reed Sheppard）以及大量的選秀權，為後柯瑞時代累積重建資本。儘管柯瑞與火箭隊長期以來的敵對關係讓這筆交易聽起來相當不可思議，但奎恩認為在純粹的籃球邏輯下，這能讓柯瑞重新回到爭冠行列。
公鹿組「三巨頭」或雷霆組建王朝？
針對柯瑞的潛在去向，雖然公鹿隊缺乏年輕天賦，但其擁有的2026年、2031年與2032年選秀互換權仍具備吸引力。透過涉及庫茲馬（Kyle Kuzma）、波提斯（Bobby Portis）等球員的「5換1」複雜交易，公鹿有機會組出柯瑞、揚尼斯阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與邁爾斯特納（Myles Turner）的夢幻陣容。
此外，擁有海量選秀資產的奧克拉荷馬雷霆也被視為絕佳下家，若能引進柯瑞，幾乎能確保奪下第二冠甚至挑戰三連霸。而底特律活塞、邁阿密熱火以及可能送出法蘭茲華格納（Franz Wagner）的奧蘭多魔術，也都是潛在的競爭者。專家強調，對於任何追求當下奪冠的球隊來說，柯瑞頂尖的投射能力都能完美融入任何體系。
格林有市場嗎？
相較於柯瑞，格林（Draymond Green）的交易市場規模較小，但對於尋求文化建立或防守升級的球隊仍具吸引力。公鹿隊可能將他視為拯救低迷防守的解藥；芝加哥公牛則可能仿效溜馬引進西亞卡姆（Pascal Siakam）的模式，由格林擔任球隊文化的引導者。
此外，波士頓塞爾提克與擁有首輪選秀權的洛杉磯湖人，也可能為了2026年的奪冠目標而爭取格林加入。儘管格林離開總教練柯爾（Steve Kerr）的體系後，其進攻端的適應性存在變數，但專家預估他仍能換回一個首輪選秀權及對等薪資。不過，目前的市場共識仍傾向認為這兩位功勳老將最終會在勇士隊退休。
勇士該維持現狀或局部補強？
除了極端的「推倒重來」，勇士總管小麥克鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）目前也面臨一些抉擇，可以維持現狀 ，不交易受傷的巴特勒，並希望他明年能健康回歸。球隊目前的戰績為25勝19敗，排名西區第8，仍有機會競爭季後賽席次。
另外，隨著巴特勒報銷，原本被移出輪替陣容且已提出交易請求的庫明加（Jonathan Kuminga）可能重獲上場機會。勇士可以利用接下來的兩週觀察庫明加的表現，決定是將他作為「小規模補強」的籌碼（如交換國王隊的艾利斯），還是讓他填補巴特勒留下的戰力缺口。
局部升級： 勇士仍可能使用未來的首輪選秀權來尋求即戰力，但鄧利維強調回報必須是非常具備影響力的球員。
消息來源：CBS Sports
