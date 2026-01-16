我是廣告 請繼續往下閱讀

▲庫明加的挫折感在去年12月初對陣雷霆隊後爆發，當時他在前三節表現出色，第四節卻枯坐板凳。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA交易大限日益臨近，金州勇士隊內部的裂痕正逐漸擴大。自1月15日起，前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）正式具備交易資格，而他與球隊、尤其是總教練科爾（Steve Kerr）之間的關係似乎已降至冰點。根據最新報導，庫明加在休息室和科爾仍有隔閡，甚至在聽到對方對自己的公開讚美時，私下反應竟然是大翻白眼。總教練科爾今日在接受灣區電台節目採訪時，首度針對庫明加的處境發表感言。面對主持人詢問為何連垃圾時間都不派庫明加上場，科爾坦承：「這確實是一個非常棘手且困難的局面。我無法掌控全局，只能專注於能施加影響的事情。我的初衷是保護團隊中的每一個人，但從現況來看，在這個處境下沒有人是贏家。」據悉，庫明加在去年10月簽下兩年4850萬美元的續約合約後，本季場均僅能貢獻11.8分。《The Athletic》報導指出，勇士隊目前有高達3300萬美元的資產被「釘」在板凳上，除了年薪約2250萬美元的庫明加，還包含年薪920萬美元的希爾德（Buddy Hield）。一名匿名球員直言：「這真的很荒謬，3300萬美元（約合新台幣10.4億元）就坐在那裡什麼都不做，顯然教練已經不再相信他了。」報導更揭露了一段令人尷尬的細節：11月初勇士作客薩克拉門托時，科爾在賽前記者會上大讚庫明加的影響力提升。然而，當記者在走廊將這番話轉述給庫明加時，他不僅沒有感到激勵，反而當眾做出「翻白眼」與「搖頭」的反應，絲毫不掩飾對教練話術的不屑。庫明加的挫折感在去年12月初對陣雷霆隊後爆發，當時他在前三節表現出色，第四節卻枯坐板凳。從那之後，他在隊內的參與感急劇下滑。自1月2日對雷霆一役疑似「詐傷」缺陣後，庫明加在媒體開放時段幾乎如同「幽靈」，不與人交談，賽後也迅速消失。在本周對陣拓荒者的賽前熱身中，當隊友在場上互動時，庫明加直到開賽前最後70秒才現身，顯得與團隊極度疏離。儘管國王隊與湖人隊對庫明加仍感興趣，但由於科爾長時間將其冷凍（DNP-CD），導致其交易價值大幅受損。國王隊先前願意提供的蒙克（Malik Monk）外加2030年首輪籤的報價據傳已收回，目前僅願出球員，不再提供首輪籤。如果勇士無法在2月5日截止日前換回理想的即戰力（如傑倫傑克森或小波特），球隊消息來源暗示，他們可能會選擇強行留住庫明加直到季末。但在內部火藥味如此濃厚的當下，這項決定恐怕會讓勇士挑戰柯瑞第五冠的旅程更加崎嶇。