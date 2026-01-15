NBA美國職籃（National Basketball Association）曼菲斯灰熊今（14）日在德國柏林備戰海外賽，將於明日對上奧蘭多魔術，而近期深陷交易傳聞的當家核心控衛莫蘭特（Ja Morant）在賽前訓練時與隊友威廉斯（Vince Williams）發生爭執，莫蘭特在爭吵中不斷攤手，並重複「為什麼（Why）」此舉再次將莫蘭特推上輿論的風口浪尖。
海外賽前與隊友爭執 莫蘭特灰熊生涯恐進入倒計時
在柏林海外賽前，莫蘭特被拍到在訓練時與威廉斯發生激烈爭執，畫面中莫蘭特不斷聳肩攤手，爭吵期間一度有其他隊友試圖阻止爭吵，但莫蘭特情緒激動，不斷喊著「Why」威廉斯最終只能無奈離開。
近期缺席5場比賽 傳熱火有意尋求交易
莫蘭特近期因小腿傷勢影響，已連續缺席5場比賽，近期莫蘭特也被灰熊正式擺上貨架，也代表灰熊將放棄這名培養多年的核心球員，莫蘭特原本被期待能成為下一個NBA看板球星，但近年來因「持槍事件」以及公開抨擊灰熊教練團等行為，逐漸成為聯盟的麻煩人物。
根據《邁阿密紀事報》記者Anthony Chiang報導指出，目前邁阿密熱火已和灰熊進行初步談判，熱火的報價將圍繞陣中的到期合約為主，以及未來的首輪選秀權，莫蘭特也被發現已在邁阿密置產，種種跡象都顯示莫蘭特下一站很有可能就是邁阿密。
