我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Austin Reaves今年球季打出明星後衛頂級身手，今年夏天身價至少年薪4000萬美元起跳，湖人也計畫圍繞Luka Doncic+Austin Reaves做為未來建隊核心雙衛。（圖／美聯社／達志影像）

▲球評李亦伸曾經照顧過罹癌的父親、大哥，也曾經陪伴需要洗腎、無行動能力又失智的母親，對於《忘了我記得》有感而發，在臉書上的發文頗獲迴響。（圖／摘自臉書）

詹姆斯(LeBron James)經紀人Rich Paul最近在Podcast一席話引起NBA震盪。「湖人可以考慮用後衛Austin Reaves跟灰熊交易換來前年度最佳防守球員中前鋒Jaren Jackson Jr.，各取所需。」湖人炸鍋，據說湖人高層很不開心Rich Paul如此公開評論，而且涉及的球員不是他手中代理經紀球員。灰熊沒有大炸鍋，但肯定不舒服，灰熊正在市場探詢球隊王牌後衛Ja Morant交易價值，卻突然被Rich Paul爆料湖人可以考慮跟灰熊交易拿下灰熊另一建隊核心長人Jaren Jackson Jr.，儘管影響不大，但傳聞太多，難免影響球員心態和團隊氛圍。時隔兩天Rich Paul趕緊出來滅火。「我很喜歡Austin Reaves，這件事並不是針對他，這只是假設性問題，並不會真的發生，我更不想破壞任何事，我還需要Reaves幫我練練高爾夫。」NBA經紀人都會放話、測風向、丟議題、炒身價，基本上都會匿名。像Rich Paul這種超級大咖經紀人直接在直播中「建議各種交易、操作和假設評論」還是首見。Rich Paul是超級大咖，他根本無所謂也不在乎任何利害關係，沒有幾個人拿他有辦法。但Austin Reaves和詹姆斯是湖人隊友，兩人很麻吉，Austin Reaves跟湖人另一巨頭Luka Doncic也有很棒默契，這樣的因緣迫使Rich Paul必須出面說明一下，冷卻話題，更重要的是把面子做給Austin Reaves、詹姆斯和Luka Doncic。Rich Paul才不在乎湖人高層感受，他只是不想影響到Austin Reaves今年夏天在續約、談判和市場上價值。從經紀人角度，Rich Paul不但越界更撈過界，每個經紀人都會匿名放話，但絕不會在Podcast上公開分析、評論，甚至預言各種交易可能和操作，這是業界大忌。但人性就是如此，Rich Paul太大咖，加上社交媒體和資訊傳播無孔不入，Rich Paul大咖到忘我，把自己當媒體、當球團總管，甚至當做NBA主導人，箭指天下，唯我獨尊。Austin Reaves今年球季打出明星後衛頂級身手，今年夏天身價至少年薪4000萬美元起跳，湖人也計畫圍繞Luka Doncic+Austin Reaves做為未來建隊核心雙衛，今年夏天詹姆斯約滿離隊，釋放薪資壓力，在2026、2027年自由球員市場有所作為。Austin Reaves今年球季年薪1390萬美元，今夏有球員選項，他已經拒絕去年夏天湖人開出四年8920萬美元續約報價。大咖就是大咖，Rich Paul儘管撈過界飽受指責和批評，但這會成為形勢，經紀人透過直播和自媒體直接創造風向，不需摭掩，介入市場操作，影響球隊決策，將是未來可見趨勢。Rich Paul把NBA經紀體系、操作、市場動向透過社群傳媒帶到另一個新世代，大多數人都不喜歡，但又能如何。