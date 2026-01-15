（11:10更新：新增球團回應）台灣啦啦隊紅到國外！味全龍啦啦隊「小龍女」林襄、李多慧近日受邀出席美國職籃NBA華盛頓巫師隊在當地時間2月20日舉辦的主題日「台灣之夜」，好消息曝光後讓球迷振奮不已，這也是第一次有台灣啦啦隊女孩登NBA舞台，勢必會讓更多外國人看見台灣。對此，球團也回應，「這個合作案已經安排溝通了3、4個月，到最後是敲定，由我們小龍女的2位大將出席」。

林襄、李多慧出席NBA台灣之夜　時間、地點一次看

本土啦啦隊女神林襄以及韓籍啦啦隊女神李多慧2024年一同加入小龍女（Dragon Beauties），人氣居高不下，現在更引起NBA關注，巫師隊將聯合由台商創辦的華府千禧世代青少年基金會（Millennial Global Youth，簡稱MGY），在華盛頓哥倫比亞第一資本競技館（Capital One Arena）舉辦「台灣之夜」主題日，邀請林襄、李多慧到場助陣

MGY昨日在臉書上公布這則好消息，表示日期訂在美東時間2月20日晚間7點的賽事，「味全龍小龍女李多慧（Da‑Hye Lee）與林襄（Mizuki Lin） 將以球迷身分到場觀賽，和大家一起感受Wizards台灣之夜的熱鬧氣氛，為巫師隊加油、為台灣喝采！」但兩人是否會準備舞蹈表演，目前還是未知數。

▲李多慧（左）和林襄（右）一起從樂天桃猿轉到味全龍，但只有李多慧接任隊長。（圖／林襄 IG）
▲李多慧（左）和林襄（右）目前是味全龍2大人氣台柱。（圖／林襄IG@95_mizuki）
喜訊曝光粉絲嗨翻　瘋猜李多慧續約機會大

味全龍球團今日稍早則回應《NOWNEWS今日新聞》，「這個合作案已經安排溝通了3、4個月，到最後是敲定，由我們小龍女的2位大將出席」。至於兩人心情如何？是否有安排表演，目前球團還未進一步透露相關細節。

該則喜訊曝光後，PTT網友也熱烈討論，紛紛留言，「果然台灣啦啦隊是大聯盟等級的」、「如果NBA也覺得這種活動不錯，那表示這兩年去MLB的那幾次，台灣日美國人的評價不錯」，還有人分析按照目前的曝光度，李多慧續約味全龍的機會很大。不過也有酸民調侃李多慧是韓國人，出席「台灣之夜」不會很奇怪嗎？對此，粉絲留言力挺女神：「她比一堆台灣人更像台灣人」。


資料來源：MGY臉書

