▲李多慧（左）和林襄（右）目前是味全龍2大人氣台柱。（圖／林襄IG@95_mizuki）

台灣啦啦隊紅到國外！味全龍啦啦隊「小龍女」林襄、李多慧近日受邀出席美國職籃NBA華盛頓巫師隊在當地時間2月20日舉辦的主題日「台灣之夜」，好消息曝光後讓球迷振奮不已，這也是第一次有台灣啦啦隊女孩登NBA舞台，勢必會讓更多外國人看見台灣。本土啦啦隊女神林襄以及韓籍啦啦隊女神李多慧2024年一同加入小龍女（Dragon Beauties），人氣居高不下，現在更引起NBA關注，巫師隊將聯合由台商創辦的華府千禧世代青少年基金會（Millennial Global Youth，簡稱MGY），MGY昨日在臉書上公布這則好消息，表示的賽事，「味全龍小龍女李多慧（Da‑Hye Lee）與林襄（Mizuki Lin） 將以球迷身分到場觀賽，和大家一起感受Wizards台灣之夜的熱鬧氣氛，為巫師隊加油、為台灣喝采！」但兩人是否會準備舞蹈表演，目前還是未知數。味全龍球團今日稍早則回應《NOWNEWS今日新聞》，「」。至於兩人心情如何？是否有安排表演，目前球團還未進一步透露相關細節。該則喜訊曝光後，PTT網友也熱烈討論，紛紛留言，「果然台灣啦啦隊是大聯盟等級的」、「如果NBA也覺得這種活動不錯，那表示這兩年去MLB的那幾次，台灣日美國人的評價不錯」，。不過也有酸民調侃李多慧是韓國人，出席「台灣之夜」不會很奇怪嗎？對此，粉絲留言力挺女神：「她比一堆台灣人更像台灣人」。