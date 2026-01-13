韓籍啦啦隊女神李多慧近日遭喜劇演員林妍霏嘲笑她中文口音一事，引來粉絲心疼。事實上，26歲的李多慧畢業於韓國觀光大學「觀光中文學系」，學中文的時間其實比其他啦啦隊女孩都還長，因此也被認為是口音最標準的一位；她過去也曾公開過自己練習中文的作業簿，上面不僅有注音符號，還有李多慧手寫的繁體字，可見其對學習中文一事有多用心。
李多慧口音被嘲笑 粉絲超心疼
李多慧口音被林妍霏惡意模仿、嘲笑，昨日她上傳影片，安慰粉絲她內心沒有受傷，但也因為此事注意到自己語調的問題，她表示會繼續改進、進步，未來會將口音調整得更加成熟，甚至因此對粉絲喊話：「I’m not cute anymore（我不再可愛了）」，讓粉絲超級心疼，希望她能做自己就好，不用去迎合別人。
李多慧是中文系畢業的！發音優勢被讚爆
而李多慧的中文能力其實在一眾韓國啦啦隊女神中，算是相當優秀的，過去就有粉絲發文稱讚李多慧：「念過中文系，發音真的很有優勢，以往常說念語言科系沒出路，但看過這幾次韓國啦啦隊外援後，就知道廠商為何會找李多慧了。光是要講幾句中文廣告詞，李多慧很快就能上手了」。
據悉，李多慧畢業於韓國觀光大學「觀光中文學系」，雖然觀光中文不如一般中文系專精，但她從大學時就開始接觸中文，對中文的熟悉程度自然勝過其他啦啦隊女孩，這或許也是李多慧當初選擇來台發展的原因。
李多慧字跡曝光 寫繁體還會看注音
李多慧去年3月也曾Threads上傳語音，要大家幫忙聽聽看她的發音怎麼樣，接著又分享她學習中文的作業簿，上面不僅有注音，還有李多慧的手寫的註釋以及繁體中文字，字跡看起來非常工整，讓粉絲也不禁稱讚李多慧，「比我學習英文還認真」、「多慧的的中文寫得越來越好看了」、「竟然學注音版本」。
資料來源：李多慧Threads
