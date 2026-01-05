我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧在《冠軍之路》紀錄片中，用原住民族語為自家隊內球星吉力吉撈·鞏冠加油、應援。（圖／翻攝自牽猴子電影粉絲俱樂部YouTube）

影迷力挺聲浪湧現 「她為何沒資格？」成討論焦點

▲李多慧（中）在12強期間與籃籃（左）和若潼（右）一同到大巨蛋為中華隊應援。（圖／讀者提供）

反對者質疑紀錄真實性 峮峮、籃籃更適合？

▲李多慧不僅捐出30萬給花蓮，更現身光復鄉救災感動無數人。（圖／李多慧經紀人提供）

記者觀察還原現場狀況 全力支持中華隊

世界棒球12強賽事冠軍紀錄片《冠軍之路》近日上映後獲得極佳票房，也在社群掀起討論，其中一段出現韓籍啦啦隊女神李多慧的畫面，意外在網路上引爆正、反兩派聲浪，有網友質疑李多慧身為韓國人，且並非中華隊官方啦啦隊成員，是否「不該出現在中華隊紀錄片中」，相關討論迅速延燒，也讓李多慧再次登上社群熱搜，成為影迷與球迷關注的焦點人物，對此有不少影迷、球迷及粉絲力挺，直言：「光是她用族語幫自家球員吉力吉撈·鞏冠加油，這一段就讓我感動到流淚！」、「12強期間多次到大巨蛋應援，這點就夠了吧！」隨著質疑聲音出現，大量影迷與球迷隨即跳出來力挺李多慧，不少人直言，她長期在台灣生活與工作，對台灣棒球文化的投入有目共睹，有人留言表示，紀錄片中她哼唱原住民球員族語應援的片段，是全片最動人的瞬間之一，也真實呈現台灣棒球文化的多元性；更有影迷認為，李多慧在場邊與籃籃一同觀賽、為球員吶喊的情緒，本身就是賽事氛圍的一部分，出現在紀錄片中並不突兀。部分支持者更進一步點出，李多慧不僅持有就業金卡，也曾多次公開力挺台灣、捐款協助花蓮震災，實際行動遠超過許多口頭表態者，有粉絲直言，若沒有她來台發展，也不會引發後續「韓籍啦啦隊來台潮」，對中職票房與關注度提升皆有實質助益，在他們眼中，李多慧具備人氣、流量與代表性，出現在紀錄片中並非單純「掛名」，而是反映台灣棒球場邊真實存在的一環。不過反對聲音同樣明確，有人指出《冠軍之路》是「中華隊紀錄片」，而非中職或啦啦隊紀錄片，理應聚焦實際從組訓、隨隊赴日，最後在東京巨蛋應援的啦啦隊成員，如峮峮、籃籃等台灣指標性啦啦隊。也有觀點認為，當初12強賽事期間，李多慧主要為韓國隊加油，後製呈現她為中華隊應援的畫面，與當下事實並不完全相符，擔心影響紀錄片的歷史紀實性，這與是否喜歡李多慧本身是兩回事。事實上，記者在12強期間全程參與中華隊台灣賽程，也親赴東京巨蛋見證奪冠歷史時刻，賽事期間李多慧確實多次與籃籃、若潼等人一同現身臺北大巨蛋，與現場球迷共同為中華隊「前進東京」的重要戰役吶喊助威。而當李多慧私下被詢問支持對象時，她也曾坦言「2隊都支持」，直到韓國隊確定無緣晉級後，更明確表示將「全力支持中華隊」，這些真實互動，也成為她被納入紀錄片畫面的重要背景。