味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧近日現身南台灣才有的連鎖店「丹丹漢堡」吃早餐，只見李多慧一大早就親自前往現場排隊，身穿黑色露背上衣、0偽裝，完全不怕被認出來。李多慧排隊時甚至忍不住大喊：「為什麼台北沒有丹丹」，可見她有多愛吃這間漢堡，可愛模樣讓粉絲笑翻。
李多慧親自排丹丹 愛到大喊：為何台北沒有
李多慧20日到台南主持「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，隔天起床後，立刻告訴經紀人自己想吃丹丹漢堡，於是就親自前往門市排隊，買了自己愛吃的早餐。經紀人也在IG分享李多慧排隊買丹丹的畫面，只見她身穿露背上衣，0偽裝現身人龍，完全不怕被認出來。
而李多慧因為太愛吃丹丹，排隊時甚至忍不住直呼：「為什麼台北沒有丹丹」。買完早餐後，李多慧搭著高鐵北上，在車上也不顧形象的大口吃漢堡，表情看起來十分滿足。
該支影片曝光後，吸引6萬多名粉絲按讚，紛紛留言，「真的覺得丹丹應該全台開連鎖店，價格公道又好吃」、「不可能多慧也愛丹丹」、「太聰明啦，知道下來要來吃丹丹」。李多慧本尊隨後也現身回應，用中文留言：「（這是）我每次去台南、去高雄時…特別興奮的原因」。
李多慧主持台南聖誕演唱會 表現被讚爆
李多慧這次到台南，是她首次主持這麼盛大的戶外活動，感到格外興奮和緊張，幸虧有籃籃相助，讓李多慧安心不少。兩人當天也換上聖誕節打扮，一起跳舞炒熱全場氣氛，再度讓粉絲看到李多慧不同樣貌的魅力。據悉，當日網路直播播放量高達127萬人次，不少人都大讚李多慧的口音很可愛，更被她認真的模樣打動，敲碗李多慧明年再度主持。
來源：李多慧經紀人IG@82dahyeda
