一年一度的聖誕節即將到來，不少藝人、啦啦隊女孩會特地變裝來應景。2大韓籍啦啦隊女神李多慧、李珠珢就都曾穿過聖誕節套裝，化身成粉絲心目中的「聖誕老婆」，展現火辣身材。不過李珠珢去年穿上聖誕紅裙時，因為邊跳應援舞，平口設計的禮服差點下滑，險釀走光意外，讓觀眾印象深刻。
李多慧聖誕節造型曝光 1套性感、1套可愛
李多慧15日在IG發文，跟大家分享自己聖誕節變裝的美照。只見李多慧換上2套風格截然不同的聖誕節禮服，1套是平口露背短裙，絲絨材質搭配鑽石點綴的布料，讓李多慧整個人看起來閃閃發光，成熟性感。另1套則是分成上下兩件式的紅白配色套裝，胸口還有黑色蝴蝶結裝飾，看起來更加俏皮可愛。
李多慧也不忘與粉絲互動，好奇地問大家，「你們聖誕節穿什麼呢？」粉絲看了李多慧的美照後則紛紛留言，「好喜歡！聖誕公主」、｢每一套服裝超可愛的！快瘋掉」、「天啊～太完美了吧」、「好想跟妳一起過聖誕節」、「怎麼可以有人同時又可愛又辣又美」、「謝謝多慧送給我們最好的耶誕禮物」。
李珠珢也穿過聖誕紅裙 應援跳太認真險走光
除了李多慧之外，富邦悍將韓援女神李珠珢去年12月在加入Fubon Angels前，也曾穿著聖誕節紅裙幫韓國水原現代建設女排應援。當時的李珠珢還留著黑色長髮，配上紅色的格子短裙，看起來格外俏皮可愛。
但由於禮服是平口設計的，李珠珢當時專心大跳應援舞，領口一度下滑，差點走光，讓粉絲替她捏了把冷汗。所幸李珠珢發現後及時將衣服往上拉，調整位置，這才沒曝光。而當時李珠珢的聖誕節套裝，也讓她被譽為「聖誕精靈」，融化粉絲的心。
李珠珢聖誕節不在台灣 富邦否認冷凍她
不過李珠珢今年聖誕節似乎沒有公開活動，預計是在韓國休假，她12月在台灣並無任何行程，一度被懷疑是否遭富邦冷凍。對此，李珠珢的台灣經紀公司富邦育樂回應，「12月沒有公開活動主要是配合工作與休息安排，感謝大家的支持，請粉絲們放心！」富邦否認冷落李珠珢，至於續約一事，富邦則回應：「目前沒有進一步消息可提供」。
畫面來源：李珠珢IG、李多慧IG、攝影師IG
