我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧今日出席Uber Eats活動，身穿綠色聖誕套裝，相當可愛。（圖／記者吳翊緁攝）

▲味全龍說自己會繼續留在台灣發展，要粉絲放心。（圖／味全龍提供）

韓籍啦啦隊女神李多慧去年3月從樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls跳槽，加入味全龍Dragon Beauties，成為「小龍女」的一員；如今合約即將到期，李多慧是否會續留味全龍，成為外界關注焦點。今（17）日李多慧出席活動時坦言，是否續約她自己已經想好了，應該明年2月會公開；李多慧也要粉絲放心，表示自己未來10年甚至是20年，一直都會待在台灣的。李多慧今日出席活動後受訪，被問到關於續約問題，她先是尷尬一笑，隨後又嘟嘴賣萌地透露：「我已經想好了」，表示未來動向她已經有規劃，只是目前不會公開，粉絲大概明年2月就會知道了。李多慧團隊日前也公開招募員工，開出月薪4萬起跳的待遇，還有機票補助、特別假的福利，希望能找到合適的影片企劃、攝影、剪輯師，但李多慧無奈表示，自己目前還沒徵到人。她隨後也笑說自己很隨和，「我是都可以的老闆」，希望大家踴躍投履歷。而李多慧本週六（20日）將在台南市政府舉辦的《搖滾耶誕演唱會》中，首度擔任大型活動主持人，李多慧坦言自己很緊張，幸好有主持經驗豐富的籃籃當她搭檔。而這次台南市府也邀請到韓國女團Apink的成員鄭恩地來台表演，李多慧笑說自己會藉機跟鄭恩地告白，對方是她的偶像，也希望兩人有機會一起在台上跳舞。