韓籍啦啦隊女神李多慧來台灣工作後人氣超旺、代言接到手軟，日前卻因法院判決書，意外揭露李多慧遭廠商欠薪近50萬的內幕。而李多慧近日則和媽媽到新加坡度假，她也在Threads發文，表示自己在找2名台灣女生；原來是因為李多慧旅遊期間被這2位台灣女生請喝飲料，李多慧很想報答，分別時還對2名台灣女生喊話：「我記得你們的臉！我們台灣見！」互動超級有愛。
李多慧現身新加坡！放話要找2名台灣女生
李多慧上月29日在Threads發文：「為什麼台灣人都這麼讓人感動呢？我在找那兩位女生」，並附上一段自己對著鏡頭講話的影片。只見李多慧努力用中文講跟大家分享這個故事，她說自己人在新加坡，遇到了2名台灣人，她在排一間當地很有名的飲料店時，「我看到兩位台灣女生， 結果她們突然請我喝飲料！」
李多慧被請喝飲料 感動喊：下次換我請客
李多慧當下很驚訝，笑說自己整個嚇到、超級感動，直呼台灣人實在太好了。李多慧還跟2名台灣女生說，「我記得你們的臉！ 我們台灣見！」可見李多慧非常想報答她們。最後，李多慧更對粉絲喊話，「下次我再遇到台灣人，一定換我請客！你們不要再請我了好不好！我真的好愛台灣人，愛死了！謝謝請我喝飲料的2位美女，愛你們！」
李多慧的貼文曝光後粉絲看了也紛紛留言，「李多慧第一個感動我的點是，她從來不覺得接受別人的善意跟好意是應該的。她非常懂得互相。」、「妳為台灣做了那麼多事，所以台灣人真的也超愛妳的，也謝謝妳那麼愛台灣」、「因為妳值得啊，這不是人人都有的待遇」、「這是台灣人的DNA人情味，謝謝多慧愛台灣」。
而李多慧也深怕自己的中文大家聽不懂，事後還自己補了逐字稿，超級貼心又可愛，許多粉絲則稱讚她的中文其實進步很多，「中文越來越好，不用字幕都懂」、「多慧的中文越來越好了」。
李多慧和媽媽度假！新加坡熱舞片吸引13萬讚
今年中職賽季在10月底落幕，隸屬味全龍小龍女啦啦隊Dragon Beauties的李多慧這才有時間放長假，跟家人一起旅遊。她在新加坡度假期間也不忘和媽媽一起拍舞蹈影片，在社群上分享給粉絲，母女二人都很活潑有趣，跳舞影片也吸引13.2萬人按讚。
資料來源：李多慧Threads、李多慧IG
