按照司法程序處理中，謝謝大家關心！

▲李多慧遭不良廠商欠薪，加上違約金將近50萬元新台幣。（圖／記者張一笙攝）

合作業者爆出財務問題 產品開箱報酬竟遭拖欠

▲李多慧合作廠商爆出財務危機，更被直指是詐騙。（圖／記者張一笙攝）

工作合約細節曝光 李多慧真實「代言價」浮出水面

雙方約定的報酬分別為20萬元與16萬元，共計36萬元

▲李多慧代言價碼隨著這次判決意外曝光。（圖／記者張一笙攝）

法院判決站在證據方 業者不到庭僅書面道歉

▲李多慧來台後，身價、代言費用水漲船高。（圖／記者張一笙攝）

啦啦隊天花板級人氣支撐高價 網友：她值得這個身價

▲李多慧團隊向記者表示，一切都在按照法律程序處理中，望外界不要擔心。（圖／記者張一笙攝）

韓國啦啦隊女神李多慧自登台應援後人氣扶搖直上，從舞台表現到社群魅力都火速累積粉絲，YouTube更突破百萬訂閱，她在台灣的商業邀約相當頻繁，各式開箱、代言、活動合作更是接到手軟，過去坊間一直盛傳她2023年剛抵台時代言費約40萬元，隔年瞬間升至百萬元級，但從未有官方證實。如今因一樁「合作廠商延遲給付報酬」的法院糾紛，李多慧的真實價碼首度浮上檯面，分別是限時動態的20萬與影片拍攝16萬元新台幣，對此李多慧所屬公關公司也向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「事件源自一家名為「開拓娛樂電子專賣所」的業者，當初邀請李多慧協助拍攝運動對講機開箱影片與限時動態，希望藉由她的高人氣衝刺募資與曝光，該公司負責人謝政宇過去曾因3C產品募資爭議備受關注，甚至被指涉及高額債務。雙方合作後，李多慧的台灣經紀團隊奧比懷登多次催款未果，最後只得循司法管道求償，代言拖欠事件因此公開化，也揭開合作業者財務糾紛連環爆的背景。依據法院判決內容，奧比懷登與開拓娛樂在去年11月底簽下2份合作契約，內容包括開箱影片與限動宣傳，，另含必要成本與稅項。之後開拓娛樂再簽立還款協議，若逾期未付須額外支付懲罰性違約金12萬6000元，不過業者始終未依約履行，導致最終求償金額達49萬6000元。此判決被視為首次由司法文件間接揭示李多慧的單次宣傳費用，讓外界「百萬等級」的傳言有了更具體的參考標準。中壢簡易庭審理此案時，開拓娛樂負責人謝政宇未親自到場，僅以書面表示願意負責。法官則依據雙方合約、訊息紀錄與行政資料，確認合作關係存在且確有未付款情形，因此裁定開拓娛樂須支付49萬6000元給奧比懷登公關顧問公司。雖然李多慧開拓娛樂的官司與判決仍可上訴，但法院文件已明確揭露多項合作細節，間接成為李多慧商業價值的公立記載，也讓網友直呼：「終於知道多慧的代言行情了！」李多慧在台灣不只擁有超高人氣，更因穩定的舞台表現、敬業精神與快速適應中文的能力獲得大量品牌青睞。代言價碼曝光後，許多網友認為此數字「合理甚至偏低」，表示以她在亞洲的影響力、社群聲量與跨國應援曝光度，商業合作能達到高額回報。不少網友表示：「這只是底標」、「她每一則代言都超有力」，也有人指出台灣啦啦隊市場正全面升級，韓籍成員的加入更推高整體商業價值，李多慧作為頂尖代表人物，她的身價自然水漲船高。記者也在第一時間詢問李多慧所屬公關官司奧比懷登公關顧問公司，對此對方表示：「