NBA美國職籃（National Basketball Association）近期公布最新一期新秀排行榜，達拉斯獨行俠弗拉格（Cooper Flagg）隨著賽季進行表現不斷升溫，在本期新秀排行榜仍獨居龍頭，黃蜂克努佩爾（Kon Knueppel）排名第二，埃奇庫姆（V. J. Edgecombe）則排名第三。
狀態逐漸火熱 弗拉格穩居新秀榜第一
弗拉格目前場均繳出19.1分、6.4籃板、3.4助攻、1.3抄截以及0.8阻攻，5項數據在本季所有新秀中，都排名前五，其中場均得分更是全聯盟新秀第一，儘管賽季初曾一度受到質疑，但弗拉格剛滿19歲，卻已能在攻守兩端對比賽產生實質影響，成熟度遠超同齡球員。隨著比賽經驗累積，他的穩定度與比賽閱讀能力仍在持續提升。
三分火力兇猛 克努佩爾逆襲打出身價
黃蜂克努佩爾在去年選秀會上在首輪第四順位被夏洛特黃蜂選中，本季場均繳出19.1分、5.1籃板、3.6助攻，場均得分與弗拉格同為全新秀最高，克努佩爾本季三分球命中率為42.9%，在NBA排名第16，場均能夠投進3.4記三分球，排在聯盟第7名，同時也打破馬卡南（Lauri Markkanen）所保持的NBA史上最快達成100個三分球紀錄。
費城76人的埃奇庫姆目前繳出場均16.1分、5.4籃板以及4.4助攻，在本次新秀排行榜上排名第三，紐奧良鵜鶘奎恩（Derik Queen）排名第四，曼菲斯灰熊寇威爾（Cedric Coward）則排名第五。
資料來源：《NBA》、《The Sporting News》
