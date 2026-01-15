NBA美國職籃（National Basketball Association）近期公布最新一期新秀排行榜，達拉斯獨行俠弗拉格（Cooper Flagg）隨著賽季進行表現不斷升溫，在本期新秀排行榜仍獨居龍頭，黃蜂克努佩爾（Kon Knueppel）排名第二，埃奇庫姆（V. J. Edgecombe）則排名第三。

我是廣告 請繼續往下閱讀
狀態逐漸火熱　弗拉格穩居新秀榜第一

弗拉格目前場均繳出19.1分、6.4籃板、3.4助攻、1.3抄截以及0.8阻攻，5項數據在本季所有新秀中，都排名前五，其中場均得分更是全聯盟新秀第一，儘管賽季初曾一度受到質疑，但弗拉格剛滿19歲，卻已能在攻守兩端對比賽產生實質影響，成熟度遠超同齡球員。隨著比賽經驗累積，他的穩定度與比賽閱讀能力仍在持續提升。

三分火力兇猛　克努佩爾逆襲打出身價

黃蜂克努佩爾在去年選秀會上在首輪第四順位被夏洛特黃蜂選中，本季場均繳出19.1分、5.1籃板、3.6助攻，場均得分與弗拉格同為全新秀最高，克努佩爾本季三分球命中率為42.9%，在NBA排名第16，場均能夠投進3.4記三分球，排在聯盟第7名，同時也打破馬卡南（Lauri Markkanen）所保持的NBA史上最快達成100個三分球紀錄。

費城76人的埃奇庫姆目前繳出場均16.1分、5.4籃板以及4.4助攻，在本次新秀排行榜上排名第三，紐奧良鵜鶘奎恩（Derik Queen）排名第四，曼菲斯灰熊寇威爾（Cedric Coward）則排名第五。

資料來源：《NBA》、《The Sporting News

更多NBA相關新聞：

NBA／金塊傳好消息！約基奇復原進度超前　有望月底成功回歸賽場

NBA／詹姆斯回應質疑！引用「Jay-Z」歌詞　暗示終將告別賽場

NBA／莫蘭特轉戰南灘？熱火展開初步談判　「涉賭後衛」恐成籌碼

相關新聞

NBA／崔楊巫師首秀再等等！恐因傷缺席明星賽　可能缺席至少15場

NBA／黃蜂將於3月正式退役柯瑞老爸「30號」球衣！球隊史上第二人

NBA／勇士可交易籌碼曝光！報價此人必掛電話　準「非賣品」僅2人

NBA內幕／勇士難換MPJ！籃網只想要一籌碼　聯盟高層給出交易解方