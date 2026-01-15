NBA美國職籃（National Basketball Association）曼菲斯灰熊近期決定將核心後衛莫蘭特（Ja Morant）擺上貨架，成為本季交易截止日前的一大焦點，根據《邁阿密紀事報》記者Anthony Chiang報導指出，目前邁阿密熱火已和灰熊進行初步談判，熱火的報價將圍繞陣中的到期合約為主，以及未來的首輪選秀權。
熱火將以到期合約為主菜 莫蘭特價值恐比想像低
據傳熱火將以洛齊爾（Terry Rozier）與豐泰基奧（Simone Fontecchio）的到期合約，加上一張首輪籤作為交易籌碼，洛齊爾目前因涉賭風波無法上場，若灰熊接受此方案，雖無法換回即戰力，但能夠幫球隊省下薪資。
購入邁阿密房產 莫蘭特早有準備？
根據《The Sporting News》報導指出，在邁阿密戴德郡書記官處的房產紀錄顯示，莫蘭特在三週前於邁阿密購入一棟價值320萬美元的住宅，而這筆交易發生的時間，甚至早於外界首次傳出灰熊有意交易他的消息。
儘管不少NBA球員即便未效力當地球隊，也會在邁阿密或洛杉磯等城市置產，但在交易傳聞升溫之際，莫蘭特此舉仍被外界解讀為其傾向加盟熱火的明確訊號，也讓相關傳聞更具說服力。
本季為莫蘭特生涯第七個NBA賽季，場均可繳出19.分、7.6次助攻與3.2籃板。在合約層面，他在本季結束後仍剩兩年合約，2026-27與2027-28兩季合計薪資約8900萬美元，若熱火成功完成交易，勢必將承擔這筆龐大的薪資責任，雖莫蘭特在個性一直被外界所詬病，但熱火長久以來的「球隊文化」對於莫蘭特來說或許是生涯的一次轉機。
資料來源：《邁阿密紀事報》、《The Sporting News》
我是廣告 請繼續往下閱讀
據傳熱火將以洛齊爾（Terry Rozier）與豐泰基奧（Simone Fontecchio）的到期合約，加上一張首輪籤作為交易籌碼，洛齊爾目前因涉賭風波無法上場，若灰熊接受此方案，雖無法換回即戰力，但能夠幫球隊省下薪資。
購入邁阿密房產 莫蘭特早有準備？
根據《The Sporting News》報導指出，在邁阿密戴德郡書記官處的房產紀錄顯示，莫蘭特在三週前於邁阿密購入一棟價值320萬美元的住宅，而這筆交易發生的時間，甚至早於外界首次傳出灰熊有意交易他的消息。
儘管不少NBA球員即便未效力當地球隊，也會在邁阿密或洛杉磯等城市置產，但在交易傳聞升溫之際，莫蘭特此舉仍被外界解讀為其傾向加盟熱火的明確訊號，也讓相關傳聞更具說服力。
本季為莫蘭特生涯第七個NBA賽季，場均可繳出19.分、7.6次助攻與3.2籃板。在合約層面，他在本季結束後仍剩兩年合約，2026-27與2027-28兩季合計薪資約8900萬美元，若熱火成功完成交易，勢必將承擔這筆龐大的薪資責任，雖莫蘭特在個性一直被外界所詬病，但熱火長久以來的「球隊文化」對於莫蘭特來說或許是生涯的一次轉機。
資料來源：《邁阿密紀事報》、《The Sporting News》