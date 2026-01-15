我是廣告 請繼續往下閱讀

夏洛特黃蜂隊官方今（14）日正式宣布，將於今年3月退休隊史傳奇球星戴爾·柯瑞（Dell Curry）的30號球衣。這項儀式預計於3月19日黃蜂主場對陣奧蘭多魔術的比賽中舉行。戴爾·柯瑞不僅是隊史最偉大的射手之一，也是當今NBA巨星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）與塞斯·柯瑞（Seth Curry）的父親。他將成為黃蜂隊史繼已故球星鮑比·菲爾斯（Bobby Phills）後，第二位獲得球衣退休殊榮的球員。戴爾·柯瑞與夏洛特的緣分始於1988年的擴編選秀。他在黃蜂隊效力長達10個賽季，累積出賽701場，高居隊史第一位。在其職業生涯中，他曾於1994年榮膺「年度最佳第六人」，並四度率領黃蜂隊殺入季後賽。目前的隊史數據庫中，戴爾·柯瑞的總得分排名隊史第二，但他所保持的隊史三分球命中總數紀錄，至今仍無人能破。他在球場上精準的投射能力，完美傳承給了目前效力於金州勇士的兩位兒子。對於這份遲來的榮耀，戴爾·柯瑞坦言自己早已不再期待。他在受訪時感性表示：「我從未想像過這會發生，這對我而言意義重大。我留在這裡是因為我熱愛這份事業，這項運動、球迷以及這座城市給了我太多，我只想盡我所能回饋這個組織。」自2009年起，戴爾·柯瑞轉任黃蜂隊的電視轉播評論員，至今仍活躍於螢光幕前，是夏洛特球迷心中最親切的籃球圖騰。他表示，希望能透過這場儀式，邀請所有球迷一起回味黃蜂隊那段充滿活力的光輝歲月。3月19日的球衣退休儀式預計將吸引全美目光，外界預測其子史蒂芬·柯瑞與塞斯·柯瑞屆時若賽程允許，極可能親臨現場見證父親的歷史時刻。夏洛特黃蜂隊目前的出賽場數紀錄排行依序為戴爾·柯瑞、波格斯（Muggsy Bogues）、華克（Kemba Walker）、澤勒（Cody Zeller）以及布里吉斯（Miles Bridges），戴爾·柯瑞的領頭羊地位也再次確認了他作為黃蜂隊靈魂人物的地位。效力年份：1988-1998（10個賽季）。出賽場次：701場（隊史紀錄第一）。主要紀錄：隊史三分球命中數第一、隊史總得分第二。重要獎項：1994年年度最佳第六人。退休儀式：2026年3月19日 對戰奧蘭多魔術。