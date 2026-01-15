球隊高層透露，這筆交易目前「非常難以達成」

他們未必想要庫明加。他們想要的是選秀權

▲勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）本季遭到球隊冷凍，市場行情並不考。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士隊對MPJ感興趣的原因十分明確。目前陣中場均得分超過12分的球員僅有柯瑞（Stephen Curry）與吉米·巴特勒（Jimmy Butler）兩人，極度缺乏第三火力點。（圖／美聯社／達志影像）

籃網隊目前的開價至少是2個高價值首輪籤

▲勇士老闆萊科布（Joe Lacob）近年極少交易首輪籤，自2019年以來僅送出過1個最終兌現的首輪選秀權（2025年換取巴特勒）。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊目前非常需要尋求高大的得分側翼，關於追逐布魯克林籃網前鋒小波特（Michael Porter Jr.）的傳聞已喧騰多時。然而，根據《Heavy Sports》記者Sean Deveney訪問的一位NBA美國職籃（National Basketball Association）。主要癥結在於籃網隊對勇士交易籌碼庫明加（Jonathan Kuminga）興趣不高，且雙方對選秀權數量的共識存在巨大落差。這位匿名高管指出，雖然。籃網隊陣中已擁有大量年輕球員，他們不打算再接收如庫明加這類需要長期開發的球員。「波特的市場行情很好。籃網隊有很多年輕球員，，而要想獲得不止一個選秀權，唯一的辦法就是拉攏第三支球隊，甚至可能是第四支球隊參與進來。」該名高管如此說道。事實上，，顯示對其缺乏興趣。目前籃網更希望獲得未來的「首輪選秀權」作為重建資產，而非年輕戰力。勇士隊對MPJ感興趣的原因十分明確。，極度缺乏第三火力點。而波特本季在籃網繳出場均25.9分、7.5籃板的明星級數據，投籃命中率49.1%，三分球命中率更高達40.4%。對於身高普遍不足、被視為聯盟最矮球隊之一的勇士來說，交易的另一個阻礙是勇士隊對未來選秀權的保守態度。據《NBC Sports》報導，，自2019年以來僅送出過1個最終兌現的首輪選秀權（2025年換取巴特勒）。。分析人士預期，雙方將陷入為期數周的對峙僵局。若勇士最終願意擺出第2個首輪籤作為籌碼，這筆被認為「難以對齊」的交易才有可能真正拍板定案。