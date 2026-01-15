金州勇士隊目前非常需要尋求高大的得分側翼，關於追逐布魯克林籃網前鋒小波特（Michael Porter Jr.）的傳聞已喧騰多時。然而，根據《Heavy Sports》記者Sean Deveney訪問的一位NBA美國職籃（National Basketball Association）球隊高層透露，這筆交易目前「非常難以達成」。主要癥結在於籃網隊對勇士交易籌碼庫明加（Jonathan Kuminga）興趣不高，且雙方對選秀權數量的共識存在巨大落差。

籃網對庫明加興致缺缺　更渴望首輪選秀權

這位匿名高管指出，雖然MPJ在交易市場上非常搶手，但庫明加的市場價值卻不盡理想。籃網隊陣中已擁有大量年輕球員，他們不打算再接收如庫明加這類需要長期開發的球員。

「波特的市場行情很好。籃網隊有很多年輕球員，他們未必想要庫明加。他們想要的是選秀權，而要想獲得不止一個選秀權，唯一的辦法就是拉攏第三支球隊，甚至可能是第四支球隊參與進來。」該名高管如此說道。

事實上，籃網隊在去年休賽季擁有充足的薪資空間可以報價庫明加，但他們最終選擇放棄，顯示對其缺乏興趣。目前籃網更希望獲得未來的「首輪選秀權」作為重建資產，而非年輕戰力。

▲勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）本季遭到球隊冷凍，傳出湖人有意透過交易網羅這位年輕側翼，盼能輔佐詹皇（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）衝擊季後賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）本季遭到球隊冷凍，市場行情並不考。（圖／美聯社／達志影像）
勇士進攻端捉襟見肘　MPJ成救命稻草

勇士隊對MPJ感興趣的原因十分明確。目前陣中場均得分超過12分的球員僅有柯瑞（Stephen Curry）與吉米·巴特勒（Jimmy Butler）兩人，極度缺乏第三火力點。

而波特本季在籃網繳出場均25.9分、7.5籃板的明星級數據，投籃命中率49.1%，三分球命中率更高達40.4%。對於身高普遍不足、被視為聯盟最矮球隊之一的勇士來說，身高6呎10吋的MPJ不僅能解決外線火力問題，還能提供優質的籃板保護

▲金州勇士隊追求布魯克林籃網隊明星前鋒「MPJ」小麥可·波特（Michael Porter Jr.）的傳聞甚囂塵上。引人注目的是，MPJ近期在直播中曾公開對勇士球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）致敬。（圖／美聯社／達志影像）
選秀權拉鋸戰　勇士願付出的底線為何？

交易的另一個阻礙是勇士隊對未來選秀權的保守態度。據《NBC Sports》報導，勇士老闆萊科布（Joe Lacob）近年極少交易首輪籤，自2019年以來僅送出過1個最終兌現的首輪選秀權（2025年換取巴特勒）。

籃網隊目前的開價至少是2個高價值首輪籤。分析人士預期，雙方將陷入為期數周的對峙僵局。若勇士最終願意擺出第2個首輪籤作為籌碼，這筆被認為「難以對齊」的交易才有可能真正拍板定案。

▲勇士老闆Joe Lacob談到球隊未來目標，就是不要當樂透區球隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士老闆萊科布（Joe Lacob）近年極少交易首輪籤，自2019年以來僅送出過1個最終兌現的首輪選秀權（2025年換取巴特勒）。（圖／美聯社／達志影像）

